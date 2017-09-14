Додано: Пон 10 лют, 2025 21:38

Эпиграф

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки

Часть 6. Желания. ХотелкиТрамп хочет завершить войну в Украине. Хорошая хотелка. Не найдется никого в Украине, чтобы он не хотел завершения войныНО ... именно Путин начал эту войну. И не в 24.02.2022, а 20.02.2014 года. Хотя, ещё раньшеЛогично было бы, давить именно на Путина, чтобы завершить эту войнуДавить фактически, а не словами. "Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"Предположим. Я бы хотел отчпокать пані stm (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)Вероятность того, что пані stm мне сразу напишет в личку "pesikot, я ваша навеки" не нулевая, но очень маловероятнаяАналогично, с закончить войну за 24 часа у Трампа.Его фраза "я позвоню Зеленскому и Путину и всё порешаю" из этой же серии. Маловероятно.И этого не произошлоЗначит, надо дальше что-то делать. А вот тут, я уже ничего не делаю, чтобы отчпокать пані stm.Как и Трамп, чтобы завершить войнуРазговоров много, а действий никакихТо ли поговорил Трамп с Путиным, то ли не поговорил.То ли обсудили, то ли не обсудилиТо ли послал Путин Трампа, то ли не послал. (Хотя, послал)Желания - это правильно. Но желания должны быть подкреплены действиями, для достижения желаемого