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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12543125441254512546>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:36

  Бетон написав:Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
заберите нас всех тоже. А не заберёте будете скучать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:37

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты

Витальчик, Дудь никакой не оппозицонер.
Там всё выверено, работает он на определенную аудиторию (у ФСБ все роли расписаны)

Появление Потапа символично, ждём концертов Потапа в РФ

Съездишь? Потанцуешь с Настёной. Через прибалтов.
Паспорт же с курицей есть на фамилию деда(Елдыбаев)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:37

Бетон
Ты просишь отговорить, или к чему это? Ты ж давно все рашил, зачем повторяешь одно и то же?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки

Часть 6. Желания. Хотелки

1) Трамп хочет завершить войну в Украине. Хорошая хотелка. Не найдется никого в Украине, чтобы он не хотел завершения войны

2) НО ... именно Путин начал эту войну. И не в 24.02.2022, а 20.02.2014 года. Хотя, ещё раньше

3) Логично было бы, давить именно на Путина, чтобы завершить эту войну
Давить фактически, а не словами. "Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"

4) Предположим. Я бы хотел отчпокать пані stm (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)

Вероятность того, что пані stm мне сразу напишет в личку "pesikot, я ваша навеки" не нулевая, но очень маловероятная

Аналогично, с закончить войну за 24 часа у Трампа.
Его фраза "я позвоню Зеленскому и Путину и всё порешаю" из этой же серии. Маловероятно.
И этого не произошло

5) Значит, надо дальше что-то делать. А вот тут, я уже ничего не делаю, чтобы отчпокать пані stm.
Как и Трамп, чтобы завершить войну
Разговоров много, а действий никаких

То ли поговорил Трамп с Путиным, то ли не поговорил.
То ли обсудили, то ли не обсудили
То ли послал Путин Трампа, то ли не послал. (Хотя, послал)

6) Желания - это правильно. Но желания должны быть подкреплены действиями, для достижения желаемого
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 10 лют, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:40

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вина власти не отменяет вину и ответственность людей.
степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с бусификацией и коррупцией.

Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией
Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )

Минулого разу тобі два десятка людей відписали що як мінімум в 00-10х для отримання водійського посвідчення жодних воєнників та приписних не потрібно було.
А ти знову тупиш по другому колу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:42

  Бетон написав:Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.

Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.

Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе

Бетон, ты в этой коррупции прекрасно зарабатывал себе бабло
А сейчас встал в третью позицию борца с коррупцией

И не прикрывайся дочерьми, у тебя они то в Киеве, то в Польше
Позорно прикрываться детьми взрослому мужику.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:44

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы куда то спешите? там есть тайм коды можно послушать отдельные вопросы например про русский язык с 3й минуты

Витальчик, Дудь никакой не оппозицонер.
Там всё выверено, работает он на определенную аудиторию (у ФСБ все роли расписаны)

Появление Потапа символично, ждём концертов Потапа в РФ

Съездишь? Потанцуешь с Настёной. Через прибалтов.
Паспорт же с курицей есть на фамилию деда(Елдыбаев)?

Заметь, про паспорт с курицей ты сам написал
Чё, прячешь свой паспорт с курицей возле сердца ?

А по ночам открываешь и радостно рассматриваешь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:45

  Wirująświatła написав:за что забананили UA? надеюсь он не обижал модерацию?


Интересный собеседник. Давал мне в личку ценные советы.
Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом. Взгляды часто диагонально противоположные и жто нормально, но этим людям не всё равно.
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 10 лют, 2025 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:45

pesikot

Вероятность того, что пані stm мне сразу напишет в личку "pesikot, я ваша навеки" не ненулевая, но очень маловероятная


А вот то что может Флайман написать - куда выше. 11-й год - это 11-й год…
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:48

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:степень вины очень разная. у меня нет инструмента бороться с бусификацией и коррупцией.

Виталька, ты писал, что у тебя нет ни приписного, ни военника
Водительские права, в законный способ, ты бы не получил никогда
Значит, ты их купил и ... борешься с коррупцией
Сожги свои водительские права, если ты борец с коррупцией )

Минулого разу тобі два десятка людей відписали що як мінімум в 00-10х для отримання водійського посвідчення жодних воєнників та приписних не потрібно було.
А ти знову тупиш по другому колу

Ще раз тобі кажу, ніколи такого не було, в законий засіб

Ти, часом, водіїв з В-правами не саджав на фури )
А чому, якщо ні ?
pesikot
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