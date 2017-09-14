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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1254412545125461254712548>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:52

  pesikot написав:
Часть 6. Желания. Хотелк Желания - это правильно. Но желания должны быть подкреплены действиями, для достижения желаемого

Та харош вести антитрампівську агітацію) він вже виграв.
Щодо хотєлок,
Ви впевнені що він на нашій стороні?
Чому? Трамп хоче відбити потрачені байденом тут гроші. Хоч частину... ні про перемогу України, ні про відбудівлю мова не йде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:55

  Бетон написав:Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом.
тада плохих нет, есть с когнитивными дефектами. я и сам тут одну особу матом крою.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:57

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом.
тада плохих нет, есть с когнитивными дефектами.

Страшно - безразличие.
Люди пытаются разобраться, значит неплохие
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:02

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом.
тада плохих нет, есть с когнитивными дефектами.

Страшно - безразличие.
Люди пытаются разобраться, значит неплохие

Страшно - когда мужик с банками на месте бицепсов, обматывается пьяными соплями и бьётся в истериках.

Всё остальное - решаемо
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:08

Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не найдется никого в Украине, чтобы он не хотел завершения войны

тільки перший рядок а вже помилка
  pesikot написав:Логично было бы, давить именно на Путина, чтобы завершить эту войну

а якщо умова угоди це "Зе - out". Був би фокус. Тим більше і Трамп і Пу мають зуба на Зе.
А давлять в першу чергу на залежного
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:09

Як всіМ, то всіМ!©

  Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...

Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Трампа приостанавливают мирный план по Украине: The Telegraph узнало причину
Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".

Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.

Ну надо же ... упс
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:15

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...

Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?



Ну пока же массово не идут. Кто-то же фронт держит.
Молодым 25 и ипотека 0- ну хоть что-то. Полтишок вперед уже веселее было бы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:16

  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.
_hunter
 
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