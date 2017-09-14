pesikot написав: Часть 6. Желания. Хотелк Желания - это правильно. Но желания должны быть подкреплены действиями, для достижения желаемого
Та харош вести антитрампівську агітацію) він вже виграв. Щодо хотєлок, Ви впевнені що він на нашій стороні? Чому? Трамп хоче відбити потрачені байденом тут гроші. Хоч частину... ні про перемогу України, ні про відбудівлю мова не йде.
Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?
Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".
Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.
Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?
Ну пока же массово не идут. Кто-то же фронт держит. Молодым 25 и ипотека 0- ну хоть что-то. Полтишок вперед уже веселее было бы.
Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.