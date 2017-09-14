Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".
Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.
Ну надо же ... упс
знову неприкрита радість "на зло мамі відморожу вуха" замов собі футболку "фортеця Ч....-2026" поки це не стало мейстрімом
pesikot написав: (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)
щодо чисто гіпотетичності то поімєйте уважєніє) діло даж не в хтивому бажанні, то простітєльно) діло в формі. Підкатуйте до поціновувачки сиру брі красівше. Бо якщо спугнете багато хто огорчиться... а воно Вам надо?) P/s даж я огорчусь. А я сиру брі не люблю, хоть і їсти можу, но ліпше копчений овечий будз з калганівкою.
Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.
можуть вирішити в мінус пересічним "що нехватає грошима - компенсуємо незламністю та лопатами"
Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.
где банкет, а где мирный план?
Очевидные задержки в мирных переговорах произошли после того, как Россия дала понять, что переговоры с США также зашли в тупик.
Москва дала понять, что пока не получила ни одного предложения, которое убедило бы ее сесть за стол переговоров.
В прошлые выходные г-н Трамп заявил, что провел переговоры с Владимиром Путиным , и российский президент «хочет, чтобы люди перестали умирать» .
Однако в интервью New York Post президент США отказался сообщить, когда именно он разговаривал с Путиным .
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.
где банкет, а где мирный план?
Очевидные задержки в мирных переговорах произошли после того, как Россия дала понять, что переговоры с США также зашли в тупик.
Москва дала понять, что пока не получила ни одного предложения, которое убедило бы ее сесть за стол переговоров.
В прошлые выходные г-н Трамп заявил, что провел переговоры с Владимиром Путиным , и российский президент «хочет, чтобы люди перестали умирать» .
Однако в интервью New York Post президент США отказался сообщить, когда именно он разговаривал с Путиным .
>>> где банкет, а где мирный план?
Ну так вон же -- болдом: Переговорную Позицию Покращилы до того, что банкет таки придется какое-то время продолжать. Платить за продолжение банкета -- Трамп не хочет...
Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".
Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.
Ну надо же ... упс
знову неприкрита радість "на зло мамі відморожу вуха" замов собі футболку "фортеця Ч....-2026" поки це не стало мейстрімом
Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022, ти б бився в істериці Обмотався б соплями та обсірався кожного дня, недолуге )
Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?
Ну пока же массово не идут. Кто-то же фронт держит. Молодым 25 и ипотека 0- ну хоть что-то. Полтишок вперед уже веселее было бы.
1. Це "пока" 2. Масово - це скільки саме в одиницях/числах має бути? 3. ЩО стримує/буде стримувати отих старих/втомлених фронтовиків? (хіба їм дають хоч якесь світло в кінці тунелю?)
что вы все такие нервные усейд отменили выборы педалируют на диванную Европу наехали (Дания-Гренландия) всё не то что по плану, а с опрежением графиков недельная пауза на консультации с Европой - и паника, побежали в ванну вены резать