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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12545125461254712548>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:17

  pesikot написав:У Трампа приостанавливают мирный план по Украине: The Telegraph узнало причину
Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".

Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.

Ну надо же ... упс

знову неприкрита радість "на зло мамі відморожу вуха"
замов собі футболку "фортеця Ч....-2026" поки це не стало мейстрімом
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:18

  pesikot написав: (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)

щодо чисто гіпотетичності то поімєйте уважєніє)
діло даж не в хтивому бажанні, то простітєльно) діло в формі.
Підкатуйте до поціновувачки сиру брі красівше.
Бо якщо спугнете багато хто огорчиться... а воно Вам надо?)
P/s даж я огорчусь. А я сиру брі не люблю, хоть і їсти можу,
но ліпше копчений овечий будз з калганівкою.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:19

  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.

можуть вирішити в мінус пересічним "що нехватає грошима - компенсуємо незламністю та лопатами"
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:19

  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.

где банкет, а где мирный план?
Очевидные задержки в мирных переговорах произошли после того, как Россия дала понять, что переговоры с США также зашли в тупик.

Москва дала понять, что пока не получила ни одного предложения, которое убедило бы ее сесть за стол переговоров.

В прошлые выходные г-н Трамп заявил, что провел переговоры с Владимиром Путиным , и российский президент «хочет, чтобы люди перестали умирать» .

Однако в интервью New York Post президент США отказался сообщить, когда именно он разговаривал с Путиным .
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Не найдется никого в Украине, чтобы он не хотел завершения войны

тільки перший рядок а вже помилка
  pesikot написав:Логично было бы, давить именно на Путина, чтобы завершить эту войну

а якщо умова угоди це "Зе - out". Був би фокус. Тим більше і Трамп і Пу мають зуба на Зе.
А давлять в першу чергу на залежного

Ще раз, це Зе почав війну чи Путін ?
Чого ти постійно повторюєшь російську пропаганду, що це Зе почав війну, а не Путін
Це щось у тебе особисте ?

Замінити Зе просто - Путін перестає стріляти, місяців так на 9
За цей час військовий стан скасовується, проводят вибори

Але, Путін не хоче переставати стріляти

Тобі це на думку не спадає ? Ти не бачишь цього ? Щось заважає ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ще раз, це Зе почав війну чи Путін ?
Чого ти постійно повторюєшь російську пропаганду, що це Зе почав війну

звідки ти це все береш? наведи цитату
  pesikot написав:Але, Путін не хоче переставати стріляти

от саме тому (!!) ми на форумі й обговорюємо які ще є в такому випадку варіанти крім "останньої верби"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:24

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.

где банкет, а где мирный план?
Очевидные задержки в мирных переговорах произошли после того, как Россия дала понять, что переговоры с США также зашли в тупик.

Москва дала понять, что пока не получила ни одного предложения, которое убедило бы ее сесть за стол переговоров.

В прошлые выходные г-н Трамп заявил, что провел переговоры с Владимиром Путиным , и российский президент «хочет, чтобы люди перестали умирать» .

Однако в интервью New York Post президент США отказался сообщить, когда именно он разговаривал с Путиным .

>>> где банкет, а где мирный план?

Ну так вон же -- болдом: Переговорную Позицию Покращилы до того, что банкет таки придется какое-то время продолжать. Платить за продолжение банкета -- Трамп не хочет...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:25

  Letusrock написав:
  pesikot написав:У Трампа приостанавливают мирный план по Украине: The Telegraph узнало причину
Как отмечает издание, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг пообещал "провести индивидуальные переговоры с союзниками, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны". В частности он сказал, что на переговорах с европейскими дипломатами "будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс".

Кэллогг пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, "кто боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном", говорится в публикации.

Ну надо же ... упс

знову неприкрита радість "на зло мамі відморожу вуха"
замов собі футболку "фортеця Ч....-2026" поки це не стало мейстрімом


Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022, ти б бився в істериці
Обмотався б соплями та обсірався кожного дня, недолуге )

Заткни свою пельку )

PS. Ти таки садив на фури з В-категоріями
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:28

За крок до перевороту думок©

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...

Ще раз напишу: СТАРИХ(!!!), старих вояків - чим мотивують, щоб на весні(після трьох років війни) не пішли масово в сзч?



Ну пока же массово не идут. Кто-то же фронт держит.
Молодым 25 и ипотека 0- ну хоть что-то. Полтишок вперед уже веселее было бы.

1. Це "пока" ;)
2. Масово - це скільки саме в одиницях/числах має бути?
3. ЩО стримує/буде стримувати отих старих/втомлених фронтовиків?
(хіба їм дають хоч якесь світло в кінці тунелю?)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:28

  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

что вы все такие нервные
усейд отменили
выборы педалируют
на диванную Европу наехали (Дания-Гренландия)
всё не то что по плану, а с опрежением графиков
недельная пауза на консультации с Европой - и паника, побежали в ванну вены резать
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