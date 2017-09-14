Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.
можуть вирішити в мінус пересічним "що нехватає грошима - компенсуємо незламністю та лопатами"
Сомневаюсь, что аж НА СТОЛЬКО ту гайку закрутить решат. Но не удивлюсь...
що може дати лендліз ? Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні Вашингтон зассав через ядерні погрози Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?
Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка
Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн
Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию? Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.
Не не. Нужно обрывать раз и навсегда. Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной. Но сюда они никогда не вернутся. Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
Коррупция это находка и джекпот для ухилянта. Не было бы коррупции был бы лютый трэш. Все всегда забывают, что получение взятки по уголовному кодексу равно даче взятки. А дача взятки это статья особо серьезная не несколькими годами зоны, а конфискацией имущества, нажитого непосильным трудом.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 10 лют, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
freeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Классно у вас получается, кто дают и кто берут преступники, а кто придумывает закон который невозможно выполнить и недоплачивает до реального прожиточного минимума- святые?
freeze написав:джекпот для ухилянта
джекпот для ухылянта что в бюджете нет денег мобилизовать всех. Иначе бы это давно сделали.
pesikot написав: (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)
щодо чисто гіпотетичності то поімєйте уважєніє) діло даж не в хтивому бажанні, то простітєльно) діло в формі. Підкатуйте до поціновувачки сиру брі красівше. Бо якщо спугнете багато хто огорчиться... а воно Вам надо?) P/s даж я огорчусь. А я сиру брі не люблю, хоть і їсти можу, но ліпше копчений овечий будз з калганівкою.
Ехххххххх... Отако почитаєш форум... Біда чорна)) Крім двох панянок 40+ на форумі і однієї нафантазованої філіпінки - більше нікого нема на всій планеті Земля!!!
Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка
Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.