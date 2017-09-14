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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12545125461254712548

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:29

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ще раз, це Зе почав війну чи Путін ?
Чого ти постійно повторюєшь російську пропаганду, що це Зе почав війну

звідки ти це все береш? наведи цитату
  pesikot написав:Але, Путін не хоче переставати стріляти

от саме тому (!!) ми на форумі й обговорюємо які ще є в такому випадку варіанти крім "останньої верби"

Ти і тобі подібні корисні хом"ячки НІКОЛИ не пишете про Путіна
Ви мовчите про Путіна, взагалі

І ти хочешь - давайте здамося.

Але, як ти там писав, "самі розберемось, за хребтом нам не указ"
Ну так, сиди за хребтом і мовчи, ти не указ, що нам тут робити )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:32

  Letusrock написав:
  _hunter написав:
  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

Так наоборот же: все не так плохо -- Трамп говорит "я за банкет платить больше не буду -- решайте между собой кто будет!" -- вот на Мюнхенской и будут репу чесать. Но аж прямо "до последней вербы" -- вряд ли начешут.

можуть вирішити в мінус пересічним "що нехватає грошима - компенсуємо незламністю та лопатами"

Сомневаюсь, что аж НА СТОЛЬКО ту гайку закрутить решат. Но не удивлюсь...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть, що згадали про лендліз... Будуть руками українських героїв змушувати хуйло до перемовин. А могли б просто перекрити гроші...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:50

що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:59

Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка

https://t.me/kindzadza_ua/14112


Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:00

  Бетон написав:Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.

Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.
Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе


Коррупция это находка и джекпот для ухилянта. Не было бы коррупции был бы лютый трэш.
Все всегда забывают, что получение взятки по уголовному кодексу равно даче взятки.
А дача взятки это статья особо серьезная не несколькими годами зоны, а конфискацией имущества, нажитого непосильным трудом.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 10 лют, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:02

Даже безработный абырвалг с кнопочным телефоном , гнилым ртом, не бывавший нигде западнее Святошино и люто ненавидящий рф не искушается такими предложениями
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:07

freeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.

Классно у вас получается, кто дают и кто берут преступники, а кто придумывает закон который невозможно выполнить и недоплачивает до реального прожиточного минимума- святые?

  freeze написав:джекпот для ухилянта
джекпот для ухылянта что в бюджете нет денег мобилизовать всех. Иначе бы это давно сделали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав: (пані stm, это всё гипотетично, не обижайтесь, что о вас написал)

щодо чисто гіпотетичності то поімєйте уважєніє)
діло даж не в хтивому бажанні, то простітєльно) діло в формі.
Підкатуйте до поціновувачки сиру брі красівше.
Бо якщо спугнете багато хто огорчиться... а воно Вам надо?)
P/s даж я огорчусь. А я сиру брі не люблю, хоть і їсти можу,
но ліпше копчений овечий будз з калганівкою.
Ехххххххх...
Отако почитаєш форум...
Біда чорна))
Крім двох панянок 40+ на форумі і однієї нафантазованої філіпінки - більше нікого нема на всій планеті Земля!!! :lol:

А за вікном - майже весна!© :wink: :oops:
https://youtube.com/shorts/QRGAjAz_03c? ... K5qL4laSJ9
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:27

Мало б бути мінімум 60К в тилу!

  Wirująświatła написав:
Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка

https://t.me/kindzadza_ua/14112


Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.
Як бачиш - це розуміють не тільки лиш всі©
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