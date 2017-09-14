что вы все такие нервные усейд отменили выборы педалируют на диванную Европу наехали (Дания-Гренландия) всё не то что по плану, а с опрежением графиков недельная пауза на консультации с Европой - и паника, побежали в ванну вены резать
Забыл , ещё трубочки! Пластмассовые разрешил, а бумажные отменил! "This shit doesn't work!"
Как у Салтыкова-Щедрина " Ввел в обиход лавровый лист и сжёг деревню гадюкино"
Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка
Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.
Когда мы увидим этого крепкого молодого свободовского боевика-пиздоболога в окопах под Авдеевкой или на тыловой должности, но не совсем целого, а скажем так с двойной-тройной высокой ампутацией и заграничными пуперпротезами от бостон-динамик? Там ещё в этой партии есть много глашатаев битвы до последнего викинга от Асунсьона до Рио-де-Вжанейро Пану-семинаристу на заметку(проверку запаха)
Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Скажи йому він заробить за рік в Польщі/Чехії за два роки, а здоров"я йому не вернеться
Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
Если трамвай по дерибасовской медленно стоит потомушо кто то спёр провода, то давайте пороть рельсы и кондукторов? Вы точно занимались бизнесом с 91года?