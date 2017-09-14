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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12547125481254912550>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:41

Успіх

Крім двох панянок 40+ на форумі і однієї нафантазованої філіпінки


Все ж 40- …
А філіпінка щовечора в підвалі різного віку, залежно морщинистості долонь.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:51

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

что вы все такие нервные
усейд отменили
выборы педалируют
на диванную Европу наехали (Дания-Гренландия)
всё не то что по плану, а с опрежением графиков
недельная пауза на консультации с Европой - и паника, побежали в ванну вены резать


Забыл , ещё трубочки! Пластмассовые разрешил, а бумажные отменил! "This shit doesn't work!"

Как у Салтыкова-Щедрина " Ввел в обиход лавровый лист и сжёг деревню гадюкино"
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:57

Харьковский подвал ТЦК
https://t.me/kindzadza_ua/14114
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:59

  Бетон написав:Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.

Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.

Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе


Так у тебе два сина і мама у Польщі .....???
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:07

  Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.

Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:13

  Wirująświatła написав:
Сейчас солдат будет одет, накормлен, где-то расположен. Кроме того, у него есть денежное довольствие 20-25 тыс. грн. Это средняя зарплата по Киеву и Киевской области, — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка

https://t.me/kindzadza_ua/14112


Ниче не понял он сравнивает зарплату тех кто вечером принял душ и ночует дома с теми кто ночуют в казармах? Люди кто работают вахтой получают за 10-15 дней вахты месячную зарплату обычного работника "с 9 до 18" который ещё имеет 2 выходных дня в неделю.

Когда мы увидим этого крепкого молодого свободовского боевика-пиздоболога в окопах под Авдеевкой или на тыловой должности, но не совсем целого, а скажем так с двойной-тройной высокой ампутацией и заграничными пуперпротезами от бостон-динамик?
Там ещё в этой партии есть много глашатаев битвы до последнего викинга от Асунсьона до Рио-де-Вжанейро
Пану-семинаристу на заметку(проверку запаха)
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:15

  Дюрі-бачі написав:Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...

Скажи йому він заробить за рік в Польщі/Чехії за два роки, а здоров"я йому не вернеться
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:16

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.

Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.

Если трамвай по дерибасовской медленно стоит потомушо кто то спёр провода, то давайте пороть рельсы и кондукторов?
Вы точно занимались бизнесом с 91года?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:18

  холява написав:
  Бетон написав:Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн

Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.

Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.

Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе


Так у тебе два сина і мама у Польщі .....???

Пан семинарист, а у вас сын чи онук есть?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:19

  Господар Вельзевула написав:Все,расходимся.
Будет до последней вербы.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/trump-envoy-pauses-ukraine-peace-plan-talks-nato-allies/

чи знайдуться бажаючі нести зелений чемодан без ручки
flyman
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  #<1 ... 12547125481254912550>
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