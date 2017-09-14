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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:23
freeze написав:
Тогда бы и коррупции не было.
капец. Да само государство плодит коррупцию. Я в шоке что взрослому человеку это нужно доказывать. Хочешь подключить дом к э.энергии ЗАПЛАТИ. А если подстанция рядом окажется частной, к тарифу вам накинут ещё пару гривен за киловатт. Не хочешь платить? Сиди вообще без э.энергии. Генерируй генераторами. А вы предлагаете наказывать того, кому нужна э.энергия. За то, что он не может ее официально купить по вменяемому тарифу? занавес.
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