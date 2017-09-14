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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лют, 2025 23:59
Бетон написав:
Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн
Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.
Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.
Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
Так у тебе два сина і мама у Польщі .....???
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:07
Wirująświatła написав:
reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:15
Дюрі-бачі написав:
Мільйон гривень, і 0% іпотека, контракт на рік. Такими умовами можуть зацікавити багатьох молодих солдатів. Зокрема, в мене один із сусідів зацікавився, бо йому через 2 місяці буде 25 і друзів своїх агітує...
Скажи йому він заробить за рік в Польщі/Чехії за два роки, а здоров"я йому не вернеться
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:16
freeze написав: Wirująświatła написав:
reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
Если трамвай по дерибасовской медленно стоит потомушо кто то спёр провода, то давайте пороть рельсы и кондукторов?
Вы точно занимались бизнесом с 91года?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:18
холява написав: Бетон написав:
Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн
Почему я раньше старался отмахиваться, игнорировал махровую коррупцию?
Мои налоги просто забирают эти подонки, которые сегодня наделали себе бронь.
Не не. Нужно обрывать раз и навсегда.
Я очень тоскую за дочерьми. Они - за мной.
Но сюда они никогда не вернутся.
Нужно начать новую жизнь в нормальном обществе
Так у тебе два сина і мама у Польщі .....???
Пан семинарист, а у вас сын чи онук есть?
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барабашов
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:19
чи знайдуться бажаючі нести зелений чемодан без ручки
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Додано: Вів 11 лют, 2025 00:23
freeze написав:
Тогда бы и коррупции не было.
капец. Да само государство плодит коррупцию. Я в шоке что взрослому человеку это нужно доказывать. Хочешь подключить дом к э.энергии ЗАПЛАТИ. А если подстанция рядом окажется частной, к тарифу вам накинут ещё пару гривен за киловатт. Не хочешь платить? Сиди вообще без э.энергии. Генерируй генераторами. А вы предлагаете наказывать того, кому нужна э.энергия. За то, что он не может ее официально купить по вменяемому тарифу? занавес.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 11 лют, 2025 01:40
freeze написав: Wirująświatła написав:
Російський журналіст Дудь взяв інтерв'ю в Потапа
Потап, совершенно омерзительный типок. По крайней мере в Одессе, он не сможет попеть в ближайшие годы. Ему микрофон в одно место засунут.
Особенно выбешивает, что он приплетает тонущие в крови бригады ТРО, с тем что он записался заочно в дружинники ДФТГ, которые он почему-то называет теробороной.
Фриз, а кто виноват в том что эти бригады ТРО тонут в крови, отбивая каб-ы стрелковым, а не отдыхают героически в тыловых "велюрах" как Корч, Дикий, Овчаров, Швайка и Кошулинский?
И кто виноват в героическом регулярном взятии Крынок, Потап или ВДудь? Сами ж писали что оттуда тела и иногда раненых не эвакуировали, и поэтому "пропал безвести"
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Додано: Вів 11 лют, 2025 01:54
Бетон
Здесь вообще нет плохих людей, даже когда они посылают или кроют матом. Взгляды часто диагонально противоположные и это нормально, но этим людям не всё равно.
Плохих людей, может и нет. Тем более, определение "плохой" не очень чёткое.
Но вы не путаете желание разобраться, потому что "не всё равно", с желанием полаяться и "разоблачить врага"?
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ЛАД
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Додано: Вів 11 лют, 2025 01:56
холява написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Здесь обвинениями в адрес Зеленского занимаются почти все.
какие обвинения в адрес Зеленского писали флер, холява, Сибарит? что то я много пропустил.
Виталик , я не писал и писать не буду плохого про Президента нашей страны !
Он попал в тяжелейшую ситуацию .Не потому что он сам туда лез , а потому что напали на Украину и он оказался в ситуации ...
НЕ СБЕЖАЛ ,не скулил , и попрежнему является ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ .
Я уважаю его .
Вы готовы отдать за него свою жизнь?
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