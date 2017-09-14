На самом деле британская промышленность уже находится в состоянии ускоряющегося упадка, и если правительство не найдет способ отреагировать на угрозу Трампа, она вскоре будет полностью уничтожена.

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Что бы ни случилось с осажденной сталелитейной промышленностью, тарифная война только ускорит и без того тревожный спад промышленной базы Великобритании. Производство химической промышленности сократилось на 38 процентов с 2021 года. Производство цемента сократилось на 40 процентов за тот же период. Производство электрооборудования сократилось на 50 процентов, а промышленное производство сократилось на 10 процентов за последние четыре года. В прошлом году мы выбыли из первой десятки стран-производителей в мире, согласно Made UK, и даже отстали от Италии и Франции, ни одна из которых тоже не в лучшей форме. Мы приближаемся к точке, когда в Великобритании больше ничего не будет производиться.

........Мы парализовали производство самыми высокими в мире ценами на электроэнергию для промышленности (на шокирующие 32% выше, чем во Франции и на 74% выше, чем в США).