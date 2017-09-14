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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12545125461254712548

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Detroyted
Ви дивились Льошу у Колі сьогодні ?
Це жах суїцидний
Антиарестович у термінах 2022
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 02:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:04

detroytred
К вопросу о "Великой" Британии.
На самом деле британская промышленность уже находится в состоянии ускоряющегося упадка, и если правительство не найдет способ отреагировать на угрозу Трампа, она вскоре будет полностью уничтожена.
.....
Что бы ни случилось с осажденной сталелитейной промышленностью, тарифная война только ускорит и без того тревожный спад промышленной базы Великобритании. Производство химической промышленности сократилось на 38 процентов с 2021 года. Производство цемента сократилось на 40 процентов за тот же период. Производство электрооборудования сократилось на 50 процентов, а промышленное производство сократилось на 10 процентов за последние четыре года. В прошлом году мы выбыли из первой десятки стран-производителей в мире, согласно Made UK, и даже отстали от Италии и Франции, ни одна из которых тоже не в лучшей форме. Мы приближаемся к точке, когда в Великобритании больше ничего не будет производиться.
........Мы парализовали производство самыми высокими в мире ценами на электроэнергию для промышленности (на шокирующие 32% выше, чем во Франции и на 74% выше, чем в США).
https://www.telegraph.co.uk/news/2025/02/10/trump-steel-tariffs-british-industry/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:08

ЛАД
Не производством
А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона
Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую
" Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин " возможно русский фейк, но зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ? Он тройной агент007?
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 02:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:21

Англии так и надо(личное)
А вот за Германию обидно
Тоже спад производства, и без восстановления Ядерной энергетики , нельзя и рассчитывать на восстановление. Яке прикре самогубство...
Без Германии не будет Европы, не на кого Украине опереться на Западе
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:22

Виталий, для вас об обезьянах.
Обезьяну обвинили в том, что она спровоцировала общенациональное отключение электроэнергии на Шри-Ланке после того, как животное проникло на электростанцию.

По словам министра энергетики Кумары Джаякоди, отключение электроэнергии произошло, когда обезьяна проникла на электростанцию ​​Панадура, расположенную к югу от Коломбо, и коснулась сетевого трансформатора.

В результате аварии по всему островному государству было отключено электричество, из-за чего миллионы людей на несколько часов остались без электричества, а также пострадали больницы, водоочистные сооружения и железнодорожные системы.
......
По словам министра энергетики Кумары Джаякоди, отключение электроэнергии произошло, когда обезьяна проникла на электростанцию ​​Панадура, расположенную к югу от Коломбо, и коснулась сетевого трансформатора.

В результате аварии по всему островному государству было отключено электричество, из-за чего миллионы людей на несколько часов остались без электричества, а также пострадали больницы, водоочистные сооружения и железнодорожные системы.
....
Жителей попросили отключить свои солнечные электростанции (это я не понял) и экономно использовать воду, пока не восстановится подача электроэнергии.
....
Пока власти пытались восстановить электроснабжение, многие жители Шри-Ланки не могли не провести параллели с легендарной историей о Ханумане, боге-обезьяне, который в индуистской мифологии поджег остров своим горящим хвостом.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/monkey-blamed-for-nationwide-blackout-in-sri-lanka/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:28

  fox767676 написав:ЛАД
Не производством
А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона
Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую
" Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин "
Это да, но изначально Англия поднялась именно благодаря промышленности. И теряет свою роль потому, что начала отставать в этом.
А "рыцари плаща и кинжала" есть везде. Возможно, в Англии они получше, не могу судить. Но это не решает.

зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ?
Сегодня он "вольный художник".
Может говорить, что угодно. Ему.
А у ирландцев такая поговорка вполне может быть. Отношение к англичанам у них ... так себе.

Надеюсь, немцы ядерную энергетику восстановят. Сейчас, похоже, несколько меняется отношение к "зелёным" проблемам. Интересная статья https://www.telegraph.co.uk/news/2025/02/10/how-net-zero-plans-to-cut-pollution-have-backfired/ о том, как повлияло снижение выбросов диоксида серы мировым флотом благодаря решениям IMO.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 лют, 2025 02:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:37

ЛАД
Я погуглил нашел только на русском и только с 2022
Он как-то все совсем уж закошмаривает, и не ясно куда дальше приведут его метаморфозы. И если мог быть Арестович с тройным дном, то возможно и нынешние аппаратчики такие же, только пока не спешат вскрываться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:40

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.

Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.


Дай угадаю - в 2000х ты ходил пешком чтоб только не платить 20 баксов за техосмотр, тот который или быстрый или не пройдешь?

Чтоб убрать коррупцию - кроме наказания нужно еще и его неотвратимость + нормальную зарплату госслужащим и понятные одинаковые законы и процедуры гражданам, но для страны где мимо знака 60 все едут 100 и тебя готовы убить за то что тошнишь 80 - это другая планета.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 02:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович обещал страшные потрясения в течение следующих "2-3 недель"
Доверия к его месседжам чуть-чуть сильнее чем к гордоновским, посмотрим
fox767676
 
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