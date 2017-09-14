На самом деле британская промышленность уже находится в состоянии ускоряющегося упадка, и если правительство не найдет способ отреагировать на угрозу Трампа, она вскоре будет полностью уничтожена. ..... Что бы ни случилось с осажденной сталелитейной промышленностью, тарифная война только ускорит и без того тревожный спад промышленной базы Великобритании. Производство химической промышленности сократилось на 38 процентов с 2021 года. Производство цемента сократилось на 40 процентов за тот же период. Производство электрооборудования сократилось на 50 процентов, а промышленное производство сократилось на 10 процентов за последние четыре года. В прошлом году мы выбыли из первой десятки стран-производителей в мире, согласно Made UK, и даже отстали от Италии и Франции, ни одна из которых тоже не в лучшей форме. Мы приближаемся к точке, когда в Великобритании больше ничего не будет производиться. ........Мы парализовали производство самыми высокими в мире ценами на электроэнергию для промышленности (на шокирующие 32% выше, чем во Франции и на 74% выше, чем в США).
ЛАД Не производством А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую " Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин " возможно русский фейк, но зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ? Он тройной агент007?
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 02:29, всього редагувалось 3 разів.
Англии так и надо(личное) А вот за Германию обидно Тоже спад производства, и без восстановления Ядерной энергетики , нельзя и рассчитывать на восстановление. Яке прикре самогубство... Без Германии не будет Европы, не на кого Украине опереться на Западе
Обезьяну обвинили в том, что она спровоцировала общенациональное отключение электроэнергии на Шри-Ланке после того, как животное проникло на электростанцию.
По словам министра энергетики Кумары Джаякоди, отключение электроэнергии произошло, когда обезьяна проникла на электростанцию Панадура, расположенную к югу от Коломбо, и коснулась сетевого трансформатора.
В результате аварии по всему островному государству было отключено электричество, из-за чего миллионы людей на несколько часов остались без электричества, а также пострадали больницы, водоочистные сооружения и железнодорожные системы. ...... По словам министра энергетики Кумары Джаякоди, отключение электроэнергии произошло, когда обезьяна проникла на электростанцию Панадура, расположенную к югу от Коломбо, и коснулась сетевого трансформатора.
В результате аварии по всему островному государству было отключено электричество, из-за чего миллионы людей на несколько часов остались без электричества, а также пострадали больницы, водоочистные сооружения и железнодорожные системы. .... Жителей попросили отключить свои солнечные электростанции (это я не понял) и экономно использовать воду, пока не восстановится подача электроэнергии. .... Пока власти пытались восстановить электроснабжение, многие жители Шри-Ланки не могли не провести параллели с легендарной историей о Ханумане, боге-обезьяне, который в индуистской мифологии поджег остров своим горящим хвостом.
fox767676 написав:ЛАД Не производством А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую " Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин "
Это да, но изначально Англия поднялась именно благодаря промышленности. И теряет свою роль потому, что начала отставать в этом. А "рыцари плаща и кинжала" есть везде. Возможно, в Англии они получше, не могу судить. Но это не решает.
зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ?
Сегодня он "вольный художник". Может говорить, что угодно. Ему. А у ирландцев такая поговорка вполне может быть. Отношение к англичанам у них ... так себе.
ЛАД Я погуглил нашел только на русском и только с 2022 Он как-то все совсем уж закошмаривает, и не ясно куда дальше приведут его метаморфозы. И если мог быть Арестович с тройным дном, то возможно и нынешние аппаратчики такие же, только пока не спешат вскрываться
Wirująświatła написав:reeze простой механизм коррупции, придумывают закон который невозможно выполнить. И начинается поиск как его обойти. Заодно решается другая проблема, государство не доплачивает многим мелким служащим и они вынуждены брать взятки, чтобы как то жить.
Ситуация полностью перевернута с ног на голову. Если никто не будет давать взятки, то и никто и не будет их брать. Я бы для сующих взятки в липких ручках давал бы в два раза больший срок, чем кто их берет. Тогда бы и коррупции не было.
Дай угадаю - в 2000х ты ходил пешком чтоб только не платить 20 баксов за техосмотр, тот который или быстрый или не пройдешь?
Чтоб убрать коррупцию - кроме наказания нужно еще и его неотвратимость + нормальную зарплату госслужащим и понятные одинаковые законы и процедуры гражданам, но для страны где мимо знака 60 все едут 100 и тебя готовы убить за то что тошнишь 80 - это другая планета.
Арестович обещал страшные потрясения в течение следующих "2-3 недель" Доверия к его месседжам чуть-чуть сильнее чем к гордоновским, посмотрим Ну и общий посыл что таки нагнут до стамбульских протоколов , никакие "бриттые-небритые" не смогут ничего сделать, и русских реабилитируют на западе. Мне это сразу бросилось в глаза . Русские как чилили в Европе так и продолжили , только подъезд им слегка усложнили. Разительный контраст с нашей с нашей пропагандой. Европейцы не то что на войну не смобилизовпдись, даже на погром граждан агрессора, который м ультиматумы ставил,не смогли
Плешивец же не тілько украинцам угрожал. Был ультиматум Рябкова 2021, были угрозы перед самым вторжением " и пусть только кто-то попробует помочь Украине". Аж пена со рта шла . И они все это сглоюотнули терпилы. Хотя бы дочек путина распяли-сожгли. Кабаеву бы кислотой облили. Олигархов умучали б. И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить