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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12546125471254812549

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:04

  fox767676 написав:ЛАД
Я погуглил нашел только на русском и только с 2022
Он как-то все совсем уж закошмаривает, и не ясно куда дальше приведут его метаморфозы. И если мог быть Арестович с тройным дном, то возможно и нынешние аппаратчики такие же, только пока не спешат вскрываться

Может, и так. Но в принципе, отрицать существование какой-то похожей пословицы я бы не рискнул.
Не так давно:
Знаки «Черным вход воспрещен, ирландцам вход воспрещен, собакам вход воспрещен», вывешенные в пансионах британских городов в 1950-х и 1960-х годах, сейчас кажутся частью далекой эпохи, но на самом деле они были ярким символом недоверия между двумя странами.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-26883211.
А у Арестовича не тройное дно, а свои интересы. Хотя его расчёты на президентство меня несколько удивляют. Не могу понять, кто может его продвигать.

P.s. Гляньте мой предыдущий пост. Я там немного дописал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:11

  fox767676 написав:ЛАД
Не производством
А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона
Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую
" Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин " возможно русский фейк, но зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ? Он тройной агент007?


Есть только один агент 007-Джон Ди. Остальные самозванцы. )
Что касается поговорки, то у русских есть своя от Вандама Алексея Ефимовича.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:11

  fox767676 написав:Плешивец же не тілько украинцам угрожал. Был ультиматум Рябкова 2021, были угрозы перед самым вторжением " и пусть только кто-то попробует помочь Украине". Аж пена со рта шла . И они все это сглоюотнули терпилы. Хотя бы дочек путина распяли-сожгли. Кабаеву бы кислотой облили. Олигархов умучали б. И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить

Вы как-то много хотите. Они и тех. кто им устраивает периодически теракты не "распяли-сожгли". И, скорее всего, правильно делают. Когда-то в юности я искренне возмущался толстовской теорией о непротивлении злу насилием. С возрастом появились сомнения. Согласиться сложно, но что-то в этом есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:18

  ЛАД написав: но изначально Англия поднялась именно благодаря промышленности. И теряет свою роль потому, что начала отставать в этом.

А первоначальный капитал для развития промышленности появился в значительной мере благодаря морскому пиратству.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:23

tumos
А пиратство и мореплавание благодаря лидерству в кораблестроении )) с ними только голландцы тягаться могли
В разговорах с голландцами ощущалась сожаление о проигранной исторической конкуренции
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:47

  барабашов написав:Вы готовы отдать за него свою жизнь?
он готов за него отдать вашу жизнь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:51

  ЛАД написав:Виталий, для вас об обезьянах
спасибо интересно. Жаль не сообщают породу, кроме цейлонских макак там ещё живут гульманы, которые гораздо менее интеллектуальны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:55

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Вы готовы отдать за него свою жизнь?
он готов за него отдать вашу жизнь.

У меня несколько специфическая внутренняя религия и система ценностей
В которой нет самопожертвования ради блага крестящегося пять раз в день на банку с заформалиненным мозгом(икону) не совсем вменяемого человека
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 03:59

барабашов война многомерный конфликт. Дракон требует жертв и хз по какому принципу их находят.


❗️Оновлені версії «Калібрів» летять дуже низько і активно маневрують, тому їх складно фіксувати, – дані моніторів

А можуть долетіти до середини країни і без фіксації. Збивати їх також складно.

Але віримо в наших титанів ППО! І в разі загрози – в укриття!

На відео, як заявлено, саме пуски Калібрів, про які ми казали раніше.
https://t.me/voynareal/108984

Wirująświatła
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