fox767676 написав:ЛАД Я погуглил нашел только на русском и только с 2022 Он как-то все совсем уж закошмаривает, и не ясно куда дальше приведут его метаморфозы. И если мог быть Арестович с тройным дном, то возможно и нынешние аппаратчики такие же, только пока не спешат вскрываться
Может, и так. Но в принципе, отрицать существование какой-то похожей пословицы я бы не рискнул. Не так давно:
Знаки «Черным вход воспрещен, ирландцам вход воспрещен, собакам вход воспрещен», вывешенные в пансионах британских городов в 1950-х и 1960-х годах, сейчас кажутся частью далекой эпохи, но на самом деле они были ярким символом недоверия между двумя странами.
fox767676 написав:ЛАД Не производством А ядом , петлей и кинджалом сильны рыцари туманного Альбиона Арестович у Николая поговорку сказал, типа ирландскую " Если два соседа дерутся, значит перед этим у одного из них останавливался англичанин " возможно русский фейк, но зачем бывший советник офиса и участник переговорной группы его транслирует ? Как так ? Он тройной агент007?
Есть только один агент 007-Джон Ди. Остальные самозванцы. ) Что касается поговорки, то у русских есть своя от Вандама Алексея Ефимовича.
fox767676 написав:Плешивец же не тілько украинцам угрожал. Был ультиматум Рябкова 2021, были угрозы перед самым вторжением " и пусть только кто-то попробует помочь Украине". Аж пена со рта шла . И они все это сглоюотнули терпилы. Хотя бы дочек путина распяли-сожгли. Кабаеву бы кислотой облили. Олигархов умучали б. И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить
Вы как-то много хотите. Они и тех. кто им устраивает периодически теракты не "распяли-сожгли". И, скорее всего, правильно делают. Когда-то в юности я искренне возмущался толстовской теорией о непротивлении злу насилием. С возрастом появились сомнения. Согласиться сложно, но что-то в этом есть.
барабашов написав:Вы готовы отдать за него свою жизнь?
он готов за него отдать вашу жизнь.
У меня несколько специфическая внутренняя религия и система ценностей В которой нет самопожертвования ради блага крестящегося пять раз в день на банку с заформалиненным мозгом(икону) не совсем вменяемого человека