Додано: Вів 11 лют, 2025 08:48

Bloomberg: Спецпредставитель по Украине представит Трампу варианты мирного урегулирования в ближайшие недели



▪️Посланник Дональда Трампа по Украине и России планирует в ближайшие недели представить президенту варианты прекращения конфликта, сообщают люди, знакомые с вопросом.



▪️Кит Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы, сообщили люди, попросившие не называть их имен, поскольку планы не являются публичными.



▪️Semafor ранее сообщал, что Келлог готовит варианты для Трампа. По словам собеседников, это создаст условия для проведения прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки, добавили собеседники.



▪️В интервью на SiriusXM Patriot в понедельник госсекретарь Марко Рубио сказал, что Трамп планирует «начать прокладывать широкий путь вперед».



▪️«В интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами», — сказал Рубио о своем участии в Мюнхенской конференции.



▪️Зеленский сказал журналистам, что планирует встретиться на Украине с «серьезными людьми» из администрации Трампа до Мюнхенской конференции и проведет «ряд встреч», в том числе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом во время саммита.



▪️Келлог, как ожидается, обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания, чтобы гарантировать, что любое мирное урегулирование состоится, сказали люди. Хотя США вряд ли предоставят войска для этих усилий, они могут оказать другую поддержку, сказали они.



▪️Ожидается, что Келлог также призовет союзников тратить больше средств на оборону, чего неоднократно требовал Трамп. Что касается давления на Москву, то некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против российского энергетического сектора, включая снижение предельного уровня цен на нефть и использование замороженных российских активов.

Fox News: Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не вернет всех заложников к полудню субботы, он призовет к отмене соглашения о прекращении огня в секторе Газа и «пусть разразится ад».



▪️На вопрос, считает ли он, что соглашение о прекращении огня должно быть отменено, президент ответил, что это «решение Израиля».



▪️«Если все заложники в Газе не будут возвращены к 12 часам дня в субботу, я бы сказал, что нужно отменить перемирие… Пусть разразится ад; Израиль может отменить его», — сказал Трамп в Овальном кабинете.



▪️Трамп подчеркнул, что ХАМАС должен освободить «всех, а не по частям».



▪️«В субботу в 12 часов дня и после этого, я бы сказал, начнётся ад», — сказал Трамп.



▪️В понедельник представитель ХАМАС заявил, что террористическая группировка откладывает следующее запланированное освобождение заложников в секторе Газа, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.



▪️«В течение последних трех недель руководство сопротивления наблюдало за нарушениями и невыполнением врагом своих обязательств по соглашению, включая задержку с возвращением перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, обстрелы различных районов Газы, отказ во ввозе всех видов помощи в соответствии с договоренностью, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда.



▪️Израиль и ХАМАС находятся в состоянии шестинедельного прекращения огня, в течение которого ХАМАС обязался освободить 33 заложников.



▪️С момента вступления в силу перемирия стороны провели пять обменов, освободив 21 заложника и более 730 палестинских заключенных. Следующий обмен, запланированный на будущую субботу, предусматривает освобождение еще трех израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.



▪️В воскресенье Трамп прокомментировал условия содержания освобожденных израильских заложников, сказав, что они «выглядят как люди, пережившие Холокост», и «как будто они не ели месяц».



▪️«Я не знаю, как долго мы еще сможем это терпеть», — сказал Трамп, говоря об обращении с заложниками, и добавил: «Знаете, в какой-то момент мы потеряем терпение».

А если союзники откажутся тогда что? Трамп скажет горите в аду?