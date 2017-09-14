Reuters: США будут подталкивать европейских союзников закупать больше оружия для Украины, говорят источники



▪️Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины перед потенциальными мирными переговорами с Москвой, сказали два человека, знакомых с этим вопросом. Это может улучшить позицию Киева на переговорах.



▪️Такой план, если он будет официально утвержден, даст определенную уверенность украинским лидерам, которые беспокоятся, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь Киеву.



▪️Американские чиновники, включая посланника Трампа по Украине Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили источники.



▪️Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала, добавили они.



▪️В понедельник в интервью агентству Reuters Келлог отказался подтвердить этот план, но сказал: «США всегда нравится продавать оружие, сделанное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».



▪️«Есть много вариантов. Сейчас все в игре», — сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще идут на Украину.



▪️Пока неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Выполнение некоторых коммерческих контрактов может занять годы.