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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1254912550125511255212553>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:24

  Xenon написав:
❗️Україна, по суті, погодилася передати США рідкоземельні мінерали на $500 млрд, як плату за військову допомогу, – Трамп.

▪️Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди з рф;

▪️«Можуть укласти угоду або ні. Можуть колись бути росіянами, а можуть не бути. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні, і я хочу їх повернути»;

▪️Продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь було б дурістю.

https://nypost.com/2025/02/10/us-news/t ... -minerals/

дипломатія рівня Черчіля
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:29

  Xenon написав:
Зеленському треба знизити вік мобілізації, щоб показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, – Bloomberg.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... with-putin

воукерам не йметься
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:31

  барабашов написав:Просто красота
Настоящий наш защитник от бурятотувинской орды
https://t.me/kindzadza_ua/14073
Интересно он ТЦКашник или просто тыловая мразь как тот же.....(вставьте сами имя)???

система правопорядка пошла в разнос. кто бы он ни был ему можно всё, потому что он в пикселе, с оружием и без признаков интеллекта. Теперь они - хозяева жизни, а Зеленский у них на подтанцовке. Называется кому война за счастье. Где бы он был в мирное время? даже со стройки выгнали бы, содержать дебила - дорогое удовольствие.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:34

Крім пенсіонерів: в Україні не працюють офіційно 8 мільйонів людей 8) , — Южаніна
https://focus.ua/uk/economics/692951-ro ... ukrajinciv


7 мільйонів за кордоном
6 863 400 українських біженців у світі станом на 16.01.25р. :shock:
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/elektoralni-o ... tsiji.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:37

  Wirująświatła написав:Харьковский подвал ТЦК
https://t.me/kindzadza_ua/14114

Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:42

jump
Розберімося спершу з внутрішньо переміщеними особами, з тими людьми, які на території України не працюють, не працевлаштовані, а потім уже будемо говорити про тих, хто знаходиться за межами України.
а ведь кто то писал в 2022 про трудовую повинность, если прикрутят фин.помощь. что значит "разберёмся" на зарплаты посмотрите. Не хочет народ за 500 уе работать. много где даже 500 не платят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:46

  katso написав:Дай угадаю - в 2000х ты ходил пешком чтоб только не платить 20 баксов за техосмотр, тот который или быстрый или не пройдешь?

Товарищ не угадал. Опять прокол. Я уже тут полностью описал свою жизнь. Я никогда не давал взятки сотрудникам ГАИ(ДАІ) и полиции. Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
У меня никогда не было прав на вождение. И на данный момент предпочитаю такси Бонд. Комфорт класс. Время подачи, у меня возле дома их отстойник, две минуты. Нет проблем с парковкой, паркоместом, заправкой, ремонтом. Идеально. Как сказал советский классик кино - Что еще нужно чтобы достойно встретить старость.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:48

Wirująświatła

система правопорядка пошла в разнос.


Віталь, 400к мобілізували за 2024.
Якщо навіть ти щодня приносиш відео з «а сьогодні ще страшніше!! Це рознос!! Це крах системи!! » , то це буде 365 чол за рік , тобто менше 0.1%
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:49

Reuters: США будут подталкивать европейских союзников закупать больше оружия для Украины, говорят источники

▪️Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины перед потенциальными мирными переговорами с Москвой, сказали два человека, знакомых с этим вопросом. Это может улучшить позицию Киева на переговорах.

▪️Такой план, если он будет официально утвержден, даст определенную уверенность украинским лидерам, которые беспокоятся, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь Киеву.

▪️Американские чиновники, включая посланника Трампа по Украине Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили источники.

▪️Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала, добавили они.

▪️В понедельник в интервью агентству Reuters Келлог отказался подтвердить этот план, но сказал: «США всегда нравится продавать оружие, сделанное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».

▪️«Есть много вариантов. Сейчас все в игре», — сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще идут на Украину.

▪️Пока неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Выполнение некоторых коммерческих контрактов может занять годы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:51

  Hotab написав:то це буде 365 чол за рік
ты их по видео посчитал? сколько людей не снимают конфликты на видео и не выкладывают их? я никогда не снимаю.
Wirująświatła
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