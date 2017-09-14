барабашов написав:Просто красота Настоящий наш защитник от бурятотувинской орды https://t.me/kindzadza_ua/14073 Интересно он ТЦКашник или просто тыловая мразь как тот же.....(вставьте сами имя)???
система правопорядка пошла в разнос. кто бы он ни был ему можно всё, потому что он в пикселе, с оружием и без признаков интеллекта. Теперь они - хозяева жизни, а Зеленский у них на подтанцовке. Называется кому война за счастье. Где бы он был в мирное время? даже со стройки выгнали бы, содержать дебила - дорогое удовольствие.
Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
katso написав:Дай угадаю - в 2000х ты ходил пешком чтоб только не платить 20 баксов за техосмотр, тот который или быстрый или не пройдешь?
Товарищ не угадал. Опять прокол. Я уже тут полностью описал свою жизнь. Я никогда не давал взятки сотрудникам ГАИ(ДАІ) и полиции. Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость. У меня никогда не было прав на вождение. И на данный момент предпочитаю такси Бонд. Комфорт класс. Время подачи, у меня возле дома их отстойник, две минуты. Нет проблем с парковкой, паркоместом, заправкой, ремонтом. Идеально. Как сказал советский классик кино - Что еще нужно чтобы достойно встретить старость.
Reuters: США будут подталкивать европейских союзников закупать больше оружия для Украины, говорят источники
▪️Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины перед потенциальными мирными переговорами с Москвой, сказали два человека, знакомых с этим вопросом. Это может улучшить позицию Киева на переговорах.
▪️Такой план, если он будет официально утвержден, даст определенную уверенность украинским лидерам, которые беспокоятся, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь Киеву.
▪️Американские чиновники, включая посланника Трампа по Украине Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили источники.
▪️Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала, добавили они.
▪️В понедельник в интервью агентству Reuters Келлог отказался подтвердить этот план, но сказал: «США всегда нравится продавать оружие, сделанное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».
▪️«Есть много вариантов. Сейчас все в игре», — сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще идут на Украину.
▪️Пока неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Выполнение некоторых коммерческих контрактов может занять годы.