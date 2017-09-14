freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.
jump написав:В Одесі мобілізували чоловіка із діагностованою шизофренією, який був у російському полоні
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що мобілізували чоловіка з діагностованою шизофренією у параноїдній формі, бо під час уточнення даних не виявили "жодних підстав для відстрочки".
"Коли мені дали зброю, у мене був приступ перед ремісією шизофренії. Я хотів всіх постріляти, але там не було патронів" , — згадує чоловік. Процедуру списання Миколи почали, коли він прибув у військову частину і вже там показав свої документи, що підтверджували діагностовану шизофренію.
Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк. Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно. Два месяца его списывают. И это понятно почему.По ст.26 Закона о воинской службе нет такого основания для увольнения. По крайней мере надо пройти процедуру ВЛК и получить соответствующее заключение психиатора. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить
Британці не мої. Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому. А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.
Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.
freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.
Я и поменял элитную недвижимость на суперкомфорт в блиндаже. Почти на три года недолгой жизни. Обоснуйте точнее претензии ко мне.
ты их по видео посчитал? сколько людей не снимают конфликты на видео и не выкладывают их? я никогда не снимаю.
А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»?? Системність і крах - це коли поодинокі (на фоні 400к) випадки, чи масові? Кінзаза - зборище російських ботів і просто проплачених. Там завжди «страны уже нет», «а что защищать, страны не существует», Ьак само як і на твоїй худєссі: чергує рос братія, яка закриває за секунду рот будь якому проукраїнському голосу,
Hotab желаю удачной встречи с таким подонком. расскажешь ему про 0,001% проплаченных тг ботов и остальную хуйню, можешь про свой патриотизм вспомнить, подонки люди впечатлительные.
Hotab написав:А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»??
их не надо считать, государство должно определиться кто главнее, подонки с оружием либо Конституция. 2в1 не выйдет. Ты что то про Конституцию на том видео видишь? Этот подонок представился, показал документы, объяснил свои полномочия, причину задержания, рассказал в каком случае он намерен применить оружие ?
крах системы что такие ублюдки в тылу ездят с оружием.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 10:12, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк. Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
він почав ухилятись ще в 2021-му? А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації