RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12550125511255212553>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:52

  freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
  freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:57

  jump написав:В Одесі мобілізували чоловіка із діагностованою шизофренією, який був у російському полоні

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що мобілізували чоловіка з діагностованою шизофренією у параноїдній формі, бо під час уточнення даних не виявили "жодних підстав для відстрочки". :D

"Коли мені дали зброю, у мене був приступ перед ремісією шизофренії. Я хотів всіх постріляти, але там не було патронів" :shock: , — згадує чоловік.

Процедуру списання Миколи почали, коли він прибув у військову частину і вже там показав свої документи, що підтверджували діагностовану шизофренію.

Але процедура списання триває вже більш як два місяці, зазначають журналісти.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... i-ukrajini

Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
Два месяца его списывают. И это понятно почему.По ст.26 Закона о воинской службе нет такого основания для увольнения. По крайней мере надо пройти процедуру ВЛК и получить соответствующее заключение психиатора. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:59

  fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить

Британці не мої.
Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому.
А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.

Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.
detroytred
 
Повідомлень: 30100
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:00

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
  freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.

Я и поменял элитную недвижимость на суперкомфорт в блиндаже. Почти на три года недолгой жизни. Обоснуйте точнее претензии ко мне.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:04

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:то це буде 365 чол за рік
ты их по видео посчитал? сколько людей не снимают конфликты на видео и не выкладывают их? я никогда не снимаю.


А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»??
Системність і крах - це коли поодинокі (на фоні 400к) випадки, чи масові?
Кінзаза - зборище російських ботів і просто проплачених. Там завжди «страны уже нет», «а что защищать, страны не существует», Ьак само як і на твоїй худєссі: чергує рос братія, яка закриває за секунду рот будь якому проукраїнському голосу,
Hotab
 
Повідомлень: 14346
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:05

Hotab желаю удачной встречи с таким подонком. расскажешь ему про 0,001% проплаченных тг ботов и остальную хуйню, можешь про свой патриотизм вспомнить, подонки люди впечатлительные.
  Hotab написав:А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»??
их не надо считать, государство должно определиться кто главнее, подонки с оружием либо Конституция. 2в1 не выйдет. Ты что то про Конституцию на том видео видишь? Этот подонок представился, показал документы, объяснил свои полномочия, причину задержания, рассказал в каком случае он намерен применить оружие ?

крах системы что такие ублюдки в тылу ездят с оружием.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 10:12, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Віталь, 400к мобілізували за 2024.

а чого не 2 млн? Де ці всі люди, оточують Москву з боку Фінляндії? Чи то з загиблими Трамп правий, чи СЗЧ стало х3, або може мобілізували не 400 а 40
Letusrock
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:13

  freeze написав:Обоснуйте точнее претензии ко мне.
к вам нет никаких претензий, интересна была ваша реакция.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.

він почав ухилятись ще в 2021-му?
А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації
Letusrock
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:17

  Letusrock написав:А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації
дай угадаю сейчас freeze напишет что плен это элитная недвижимость по сравнению с грязью в блиндаже.а хотаб что постаравший был проплаченным русским ботом.
  Hotab написав:зборище російських ботів і просто проплачених
потому что все патриоты должны хвалить Зеленского и каждое утро бежать в тцк
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12550125511255212553>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 85324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 259297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 905095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.