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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1254912550125511255212553 ... 12612>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:52

  freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
  freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:57

  jump написав:В Одесі мобілізували чоловіка із діагностованою шизофренією, який був у російському полоні

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що мобілізували чоловіка з діагностованою шизофренією у параноїдній формі, бо під час уточнення даних не виявили "жодних підстав для відстрочки". :D

"Коли мені дали зброю, у мене був приступ перед ремісією шизофренії. Я хотів всіх постріляти, але там не було патронів" :shock: , — згадує чоловік.

Процедуру списання Миколи почали, коли він прибув у військову частину і вже там показав свої документи, що підтверджували діагностовану шизофренію.

Але процедура списання триває вже більш як два місяці, зазначають журналісти.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/692 ... i-ukrajini

Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
Два месяца его списывают. И это понятно почему.По ст.26 Закона о воинской службе нет такого основания для увольнения. По крайней мере надо пройти процедуру ВЛК и получить соответствующее заключение психиатора. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:59

  fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить

Британці не мої.
Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому.
А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.

Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:00

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Я в жизни не покупал авто, предпочитая вкладывать деньги в элитную недвижимость.
  freeze написав:Вообще параллельная реальность. С ума сошли что ли. Это идеальные условия. Просто в грязевой жиже под обстрелом в блиндаже еще не были. И после джакузи условия в ТЦК кажутся некомфортными. На самом деле это суперкомфорт.
почему бы вам не поменять вашу элитную недвижимость на суперкомфорт в каком нибудь подвале? обстрел в блиндаже это форсмажор, там нет возможности обеспечить условия. А в тыловой Одессе возможности есть, нет желания. Потому что люди для государства - мясо. Но при этом они должны такое государство защищать.

Я и поменял элитную недвижимость на суперкомфорт в блиндаже. Почти на три года недолгой жизни. Обоснуйте точнее претензии ко мне.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:04

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:то це буде 365 чол за рік
ты их по видео посчитал? сколько людей не снимают конфликты на видео и не выкладывают их? я никогда не снимаю.


А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»??
Системність і крах - це коли поодинокі (на фоні 400к) випадки, чи масові?
Кінзаза - зборище російських ботів і просто проплачених. Там завжди «страны уже нет», «а что защищать, страны не существует», Ьак само як і на твоїй худєссі: чергує рос братія, яка закриває за секунду рот будь якому проукраїнському голосу,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:05

Hotab желаю удачной встречи с таким подонком. расскажешь ему про 0,001% проплаченных тг ботов и остальную хуйню, можешь про свой патриотизм вспомнить, подонки люди впечатлительные.
  Hotab написав:А як їх треба рахувати, щоб заявляти «крах системи»??
их не надо считать, государство должно определиться кто главнее, подонки с оружием либо Конституция. 2в1 не выйдет. Ты что то про Конституцию на том видео видишь? Этот подонок представился, показал документы, объяснил свои полномочия, причину задержания, рассказал в каком случае он намерен применить оружие ?

крах системы что такие ублюдки в тылу ездят с оружием.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Віталь, 400к мобілізували за 2024.

а чого не 2 млн? Де ці всі люди, оточують Москву з боку Фінляндії? Чи то з загиблими Трамп правий, чи СЗЧ стало х3, або може мобілізували не 400 а 40
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:13

  freeze написав:Обоснуйте точнее претензии ко мне.
к вам нет никаких претензий, интересна была ваша реакция.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.

він почав ухилятись ще в 2021-му?
А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:18

  detroytred написав:
  fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить

Британці не мої.
Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому.
А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.

Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.



Так как они действуют они результата не достигнут. Они боятся собственные ручки испачкать. Абрамович не попал под трамвай, Кабаева не облита кислотой и т.д. Даже свою союзницу Данию на закрытие проливов не утрудились нагнуть на закрытие проливов, только при Трампе что-то зашевелелось. Люди это видят, и начинают прислушиваться к ломам гораздо больше антибритански настроенным чем Арестович. Для меня Арестович переферийный блогер, я на него ссылаюсь только из-за его мейнстримности и охвата аудитории
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:30, всього редагувалось 4 разів.
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