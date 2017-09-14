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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255112552125531255412555 ... 12558>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:18

  detroytred написав:
  fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить

Британці не мої.
Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому.
А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.

Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.



Так как они действуют они результата не достигнут. Они боятся собственные ручки испачкать. Абрамович не попал под трамвай, Кабаева не облита кислотой и т.д. Даже свою союзницу Данию на закрытие проливов не утрудились нагнуть на закрытие проливов, только при Трампе что-то зашевелелось. Люди это видят, и начинают прислушиваться к ломам гораздо больше антибритански настроенным чем Арестович. Для меня Арестович переферийный блогер, я на него ссылаюсь только из-за его мейнстримности и охвата аудитории
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:30, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:22

  Letusrock написав:
  freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.

він почав ухилятись ще в 2021-му?
А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації

Какой плен может быть у никогда не служившего в армии шизофреника))
Ну действительно надо фильтровать информацию, а то уже просто смешно.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:28

Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка

Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги

https://t.me/nexta_live/89909

видео с этой фразой по ссылке. хотаб начинай трампа троллить, а то УА в бане а троллить кого то надо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:31

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Віталь, 400к мобілізували за 2024.

а чого не 2 млн? Де ці всі люди, оточують Москву з боку Фінляндії? Чи то з загиблими Трамп правий, чи СЗЧ стало х3, або може мобілізували не 400 а 40

Ти не в горах живеш? Там гіпоксія буває памят рубає..,

А де Успіх? А Фріз? А холява? А ще один з пенсією по здоровʼю (недовго писав, але вже нема на форумі).
Ти хочеш щоб отой 1 млн тебе вічно захищав? Не тікав, не звільнявся по здоровʼю, не гинув?
Ти невдоволений, що вони не хочуть вічно тебе захищати?


УА в бане а троллить кого то надо.


Муха в бані майже не буває, завжди є кого
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:33

  fox767676 написав:Так как они действуют они результата не достигнут. Они боятся собственные ручки испачкать.

Да в точічку!
Ви тільки чомусь впускаєте, що отакий варіант, який вони мають, їх цілком влаштовує.
Вони не коммі тощо, для яких результат за будь-яку ціну.

З точки зору співвідношення затрачених їми зусиль та наслідків вони мають потрібний їм результат.
Мізер фізичних та матеріальних зусиль з їх боку.
Фізичні та матеріальні зусилля-ресурси рікою сплачують замість них потужні хоч американці, хоч папуаси.

Британці .... да, бідніші та слабкіші.
Але. Вони. Управляють-направляють. Процеси. В потрібному їм напрямку.
Завдають вектори руху.
_______________________________
А чому ви вважаєте, що вони мали намір нахилити Данію?
За просто так)))
А не потім за щось від американців нарешті дали відмашку Данії (тобто ворушитися почали).
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:38

  Hotab написав:Муха в бані майже не буває, завжди є кого
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:39

  Wirująświatła написав:
Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка

Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги

https://t.me/nexta_live/89909

видео с этой фразой по ссылке. хотаб начинай трампа троллить, а то УА в бане а троллить кого то надо.


Трамп вже прямим текстом заявив що його цікавлять тільки гроші (ресурси) витрачені на допомогу Україні.
А буде перемир'я чи ні, захопить раша Україну і т.інше йому все одно

Він це бачить як в Іраку, нафтове родовище, де стоїть амер.база , а все що далі - то не їх справа.
Так і тут мабуть думає взяти потрібні родовища, обнести їх парканом, можливо навіть взяти під свою військову охорону, а що там буде з аборигенами на іншій території то вже США не стосується
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 11 лют, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:41

  freeze написав:
  Letusrock написав:
  freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк.
Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно.
И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.

він почав ухилятись ще в 2021-му?
А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації

Какой плен может быть у никогда не служившего в армии шизофреника))
Ну действительно надо фильтровать информацию, а то уже просто смешно.

Чисто стосовно самого питання:

*Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".
https://life.pravda.com.ua/society/skil ... ru-305399/
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:41

Wirująświatła

потому что все патриоты должны хвалить Зеленского и каждое утро бежать в тцк


Напиши на худєссі чи кінзаза «слава Україні « і подивись реакції,
Це ж не про заклик «всі в ТЦК» , чи «Зеленський кращий».
Правда?
То хто там пасецця тоді? А ти звідти їси і нас годуєш.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А де Успіх? А Фріз? А холява? А ще один з пенсією по здоровʼю (недовго писав, але вже нема на форумі).

чуток забагато 400тис на рік, так і до останнього недалеко
  Hotab написав:Ти хочеш щоб отой 1 млн тебе вічно захищав?

Не треба в мені будити відчуття провини)) де це я таке писав? Не хочу. Цитуючи класика, я за те щоб "кожен підійшов до дзеркала і далі що там по тексту", але щоб реально був вибір. А не так як зараз
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