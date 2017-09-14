fox767676 написав: И твои британцы такие же, Детройтред, только украинцев нагибать умеют, да немцам пакостить
Британці не мої. Бачення А-ча слухав останнього разу десь тижнів два тому. А-ча, який на даному етапі повністю має однакову з вашою думку -- про потужність Трампа і невідворотність втілення його намірів супротив всіх перешкод.
Справа не в тому, що вміють британці і як вони роблять, значення має їх результат - досягнення власних інтересів за рахунок інших.
Так как они действуют они результата не достигнут. Они боятся собственные ручки испачкать. Абрамович не попал под трамвай, Кабаева не облита кислотой и т.д. Даже свою союзницу Данию на закрытие проливов не утрудились нагнуть на закрытие проливов, только при Трампе что-то зашевелелось. Люди это видят, и начинают прислушиваться к ломам гораздо больше антибритански настроенным чем Арестович. Для меня Арестович переферийный блогер, я на него ссылаюсь только из-за его мейнстримности и охвата аудитории
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:30, всього редагувалось 4 разів.
freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк. Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
він почав ухилятись ще в 2021-му? А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації
Какой плен может быть у никогда не служившего в армии шизофреника)) Ну действительно надо фильтровать информацию, а то уже просто смешно.
Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка
Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги
а чого не 2 млн? Де ці всі люди, оточують Москву з боку Фінляндії? Чи то з загиблими Трамп правий, чи СЗЧ стало х3, або може мобілізували не 400 а 40
Ти не в горах живеш? Там гіпоксія буває памят рубає..,
А де Успіх? А Фріз? А холява? А ще один з пенсією по здоровʼю (недовго писав, але вже нема на форумі). Ти хочеш щоб отой 1 млн тебе вічно захищав? Не тікав, не звільнявся по здоровʼю, не гинув? Ти невдоволений, що вони не хочуть вічно тебе захищати?
УА в бане а троллить кого то надо.
Муха в бані майже не буває, завжди є кого
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 10:38, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:Так как они действуют они результата не достигнут. Они боятся собственные ручки испачкать.
Да в точічку! Ви тільки чомусь впускаєте, що отакий варіант, який вони мають, їх цілком влаштовує. Вони не коммі тощо, для яких результат за будь-яку ціну.
З точки зору співвідношення затрачених їми зусиль та наслідків вони мають потрібний їм результат. Мізер фізичних та матеріальних зусиль з їх боку. Фізичні та матеріальні зусилля-ресурси рікою сплачують замість них потужні хоч американці, хоч папуаси.
Британці .... да, бідніші та слабкіші. Але. Вони. Управляють-направляють. Процеси. В потрібному їм напрямку. Завдають вектори руху. _______________________________ А чому ви вважаєте, що вони мали намір нахилити Данію? За просто так))) А не потім за щось від американців нарешті дали відмашку Данії (тобто ворушитися почали).
Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка
Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги
видео с этой фразой по ссылке. хотаб начинай трампа троллить, а то УА в бане а троллить кого то надо.
Трамп вже прямим текстом заявив що його цікавлять тільки гроші (ресурси) витрачені на допомогу Україні. А буде перемир'я чи ні, захопить раша Україну і т.інше йому все одно
Він це бачить як в Іраку, нафтове родовище, де стоїть амер.база , а все що далі - то не їх справа. Так і тут мабуть думає взяти потрібні родовища, обнести їх парканом, можливо навіть взяти під свою військову охорону, а що там буде з аборигенами на іншій території то вже США не стосується
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 11 лют, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Можно на раз, два, три развенчивать очередной фейк. Товарищ оказывается на ВЛК был абсолютно здоров, и только попав воинскую часть он вспомнил про свою шизофрению. Абсолютный шизофреник. Если вы думаете, что по сетчатке глаз можно распознать шизофреника, то это ошибочно. И рискну предположить, что шизофреник оказался банальным уклонистом симулянтом.
він почав ухилятись ще в 2021-му? А як щодо полону, хіба це не є підставою для звільнення від мобілізації
Какой плен может быть у никогда не служившего в армии шизофреника)) Ну действительно надо фильтровать информацию, а то уже просто смешно.
Чисто стосовно самого питання:
*Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.