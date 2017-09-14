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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255212553125541255512556 ... 12558>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:44

  Wirująświatła написав:
Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка

Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги

https://t.me/nexta_live/89909

видео с этой фразой по ссылке. хотаб начинай трампа троллить, а то УА в бане а троллить кого то надо.

По выделенному на троллинг напрашивается фокс76-й, который воспевал Трампа в своих постах. Я не спрашиваю "где мир за 24 часа?", меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:46

detroytred
Ну то британці працюють зі вкрай спрощеною моделлю України, яка в їх уяві населена переважно людьми з каструлями на головах. А насправді дійде до того, що чиновники та політики будуть ретельно перевірятися на зв'язки з Лондоном і в них не буде ніяких шансів якщо виявиться. Втратити цілу країну тільки щоб подешевше випалити кілька тисяч одиниць російської бронетехнікі і десятки кораблів це сумнівний результат.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:46

  Xenon написав:
  Wirująświatła написав:Трамп вже прямим текстом заявив що його цікавлять тільки гроші (ресурси) витрачені на допомогу Україні.
А буде перемир'я чи ні, захопить раша Україну і т.інше йому все одно

Тепер на передній план виходить, що буде робити Європа.
Піде на закупівлю зброї в Штатів для підтримки України? На які об'єми? І як довго?

Імхо.
Це вже шлях самурая. Або Крути.

Хоча... казіно ж.
І може трапитися диво.
Віримо!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:48

Letusrock

чуток забагато 400тис на рік, так і до останнього недалеко


А останнім ти бачиш себе? Тому хвилюєшся?))
Чому це «багато»?? Якщо з тих, хто пішов в перші місяці, залишились одинці там (судячи хоча б з форуму) , то скільки тоді «небагато»?
Досить розносити тупню оцю «а тоді може загинули не…», «а може всі в СЗЧ?».
«Підійди до дзеркала» і спитай себе, коли твоя черга
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:По выделенному на троллинг напрашивается фокс76-й, который воспевал Трампа в своих постах. Я не спрашиваю "где мир за 24 часа?", меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.


Я уеду, а вы будете осваивать новые методички
Я летом 2023г спрашивал же переможников которое пустили тогда новую песню про "войну на годы" - вы чего выжидать собипаетесь, Трампа которого ненавидите ? типа ваши любимые демократы стушевались, а плохой Трамп вам вдруг перемогу обеспечит? Будет поганый мир в формате стамбульских протоколов, но у людей появится шанс уехать, а у тех кто надеялся на смерть путина, будет четыре трамповских года.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:51

  Hotab написав:А ти звідти їси і нас годуєш.
кто там пасётся как то ниже спины. я не их цитаты цитирую а конкретные видео. https://t.me/kindzadza_ua/14073

можешь оспорить что это постановка или что у него есть полномочия угрожая оружием, так себя вести?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через Киссинджера , Расмуссена предлагали щимой 2022-23 НАТО по линии разграничения.
Нет, по подоляцким методичкм шпарили - Хотим Крым, хотим покарания агрессора. Убили своим контрнаступом главную силу Украину - мотивированных людей, теперь готовтесь к худшему, к медведчуковским методичкам, а может и подоляк маску сбросит.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:55

Украина перепродает 50% американского оружия мексиканским наркокателям, орудующим на границе с США. Это не мои догадки, это факт», — американский журналист Такер Карлсон

https://t.me/bbbreaking/199599

на фото это крендель слева
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:58

  detroytred написав:*Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

Не может гражданский человек попасть в плен. Это абсурдно по определению. Лубинец как истинный член зеленой команды вероятно никогда не читал законы.
В тюрьму или на зону рф гражданский действительно может попасть. Но это согласно действующему законодательству не является отсрочкой от мобилизации.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:59

Wirująświatła


можешь оспорить что это постановка


Смішний чи шо.. я ж не залишаюсь підписаним на помийні ями. Пару раз відкрив посилання які сюди приносили (звісно довелось підписатись), закрив, відписався і більше я не лізу в гівно.
На 400к мобілізованих гівна знайдеться звичайно чимало. В ЗСУ нема святих, а кожний такий випадок в місті охочих засняии десятки. Всі мамкіні блогери.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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