Трамп заявил, что Украина «в какой-то день» может стать частью России. И нет, это не шутка
Президент США в интервью Fox News допустил, что Украина однажды может оказаться в составе России. Именно поэтому Киев должен гарантировать безопасность американских вложений и как можно скорее вернуть потраченные на него деньги
видео с этой фразой по ссылке. хотаб начинай трампа троллить, а то УА в бане а троллить кого то надо.
По выделенному на троллинг напрашивается фокс76-й, который воспевал Трампа в своих постах. Я не спрашиваю "где мир за 24 часа?", меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
detroytred Ну то британці працюють зі вкрай спрощеною моделлю України, яка в їх уяві населена переважно людьми з каструлями на головах. А насправді дійде до того, що чиновники та політики будуть ретельно перевірятися на зв'язки з Лондоном і в них не буде ніяких шансів якщо виявиться. Втратити цілу країну тільки щоб подешевше випалити кілька тисяч одиниць російської бронетехнікі і десятки кораблів це сумнівний результат.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:47, всього редагувалось 2 разів.
чуток забагато 400тис на рік, так і до останнього недалеко
А останнім ти бачиш себе? Тому хвилюєшся?)) Чому це «багато»?? Якщо з тих, хто пішов в перші місяці, залишились одинці там (судячи хоча б з форуму) , то скільки тоді «небагато»? Досить розносити тупню оцю «а тоді може загинули не…», «а може всі в СЗЧ?». «Підійди до дзеркала» і спитай себе, коли твоя черга
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:По выделенному на троллинг напрашивается фокс76-й, который воспевал Трампа в своих постах. Я не спрашиваю "где мир за 24 часа?", меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
Я уеду, а вы будете осваивать новые методички Я летом 2023г спрашивал же переможников которое пустили тогда новую песню про "войну на годы" - вы чего выжидать собипаетесь, Трампа которого ненавидите ? типа ваши любимые демократы стушевались, а плохой Трамп вам вдруг перемогу обеспечит? Будет поганый мир в формате стамбульских протоколов, но у людей появится шанс уехать, а у тех кто надеялся на смерть путина, будет четыре трамповских года.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Через Киссинджера , Расмуссена предлагали щимой 2022-23 НАТО по линии разграничения. Нет, по подоляцким методичкм шпарили - Хотим Крым, хотим покарания агрессора. Убили своим контрнаступом главную силу Украину - мотивированных людей, теперь готовтесь к худшему, к медведчуковским методичкам, а может и подоляк маску сбросит.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:*Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".
Не может гражданский человек попасть в плен. Это абсурдно по определению. Лубинец как истинный член зеленой команды вероятно никогда не читал законы. В тюрьму или на зону рф гражданский действительно может попасть. Но это согласно действующему законодательству не является отсрочкой от мобилизации.
Смішний чи шо.. я ж не залишаюсь підписаним на помийні ями. Пару раз відкрив посилання які сюди приносили (звісно довелось підписатись), закрив, відписався і більше я не лізу в гівно. На 400к мобілізованих гівна знайдеться звичайно чимало. В ЗСУ нема святих, а кожний такий випадок в місті охочих засняии десятки. Всі мамкіні блогери.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.