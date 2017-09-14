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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125531255412555125561255712558>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:00

На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах. Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт – украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина – по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше. И это тоже факт. Не догадка, а факт. Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам. КАКОГО
https://t.me/tuckerrus/21259

может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:03

  Hotab написав:Смішний чи шо.. я ж не залишаюсь підписаним на помийні ями
а так ты критикуешь не читая что критикуешь? ну это совсем другой уровень. тебе надо бы в судьи податься. там таких не хватает. А когда я спросил о происхождении фамилии Драпатый ты сразу накинулся, низя низя это хороший человек. Фриз его видел издалека. Этого достаточно. Я в шоке от способов которыми ты делаешь выводы. Фриз ошибаться не может, а чат кин дза дза сплошная ошибка природы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:07

Wirująświatła
Куйня це все.
Зараз ОСІНи підслідкоавють долю кожної одиниці західної техніки.
Знищено -
Кинуто-
Пошкоджено-

Так, кацапи можуть підіграти і навіть передати кудись за кордон західну захоплену техніку, від виглядом «украінціі продали». І навіть «300 тг каналів» підхопить. Але факти підтасовки (звичайно тому хто хоче розібратись, а не істерити» викриваються в 2 ходи. Це як зі збитим малайзійським.
Хто хотів - той розібрався. Хто хотів бути кацапом - тому «не всьо тут однозначно».


А когда я спросил о происхождении фамилии Драпатый ты сразу накинулся,


Ні, ти спитав не так. Не про походження, а «не від слова драпати?»
Ти ж добре розумієшся на маніпуляціях.

Якщо я спитаю «віталя, а ти в румун береш в рот?» , то це я запитав, чи образив тете? Я думаю що це образа. А ти кажеш «я лише спитав»



а так ты критикуешь не читая что критикуешь?


Ти неуважний. Пару раз я відкрив. І навіть коменти почитав. Для висновків достатньо. Їсти гівно щодня, щоб переконуватись що тот дійсно гівно - ну то не для мене
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:07

  fox767676 написав:Киссинджер , Расмуссен предлагали щимой 2022-23 НАТО по линии разграничения.
Нет, по подоляцким методичкм шпарили - Хотим Крым, хотим покарания агрессора. Убили своим контрнаступом главную силу Украину - мотивированных людей, теперь готовтесь к худшему, к медведчуковским методичкам, а может и подоляк маску сбросит.

Гадаю, що все не буде настільки пагано.
В найгіршому випадку - по Дніпру.
Ну прям у фантастично найгіршому - до західних областей.
Всі, хто в стані, переміститься, то й і все.
Навіщо тільки було це казино...
І така ціна...
Та то таке. Не питали ж.

Але колещатко казіно ще крутиться.
Тобто ще шанси є на будь-що.
Навіть на виграш.
А про розмір тих шансів, як і за ціну, розмови не ведуться.
Гравці є гравці...
В них і віри, і виправдовувань гри завжди повна торба є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:09

  detroytred написав:Тепер на передній план виходить, що буде робити Європа.
Піде на закупівлю зброї в Штатів для підтримки України? На які об'єми? І як довго?

Імхо.
Це вже шлях самурая. Або Крути.

Хоча... казіно ж.
І може трапитися диво.
Віримо!

шлях воєнпєнса мірного времені, або Занзібар
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:09

  Hotab написав:Хто хотів - той розібрався.
я что говорил что продают оружие? я говорю что льются помои на Украину и Зеленского. С чем ты сейчас споришь? Пэрэсичный америкос будет гуглить возможно ли такое? ты про Драпатого сильно гуглил или мнения Фриза было достаточно? так 90% людей формируют своё мнение. Один чудак на ветке про недвижимость ляпнул что всем арегдаторам нужен инстаграмный ремонт и понеслась истина в массы. А те арендаторы картины Мане от картин Моне отличить не могут. Но в инстаграмности ремонтов плавают как рыба в воде. с 5ти метров отличают Мансуровский камень от гранита белый жемчуг.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:, меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
Я не фокс але свою думку викажу. Коли після рпв будуть вибори і один з кандидатів кине гасла на кшталт - чи стати "єдиною другою білорусью" у склад тайожного союзу чи " незалежною банановою республікою" в 60% від кордонів 91-го (ще і приклад чечні післля двох войн приведе) то відповідь виборців вам не сподобається
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:12

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А ти звідти їси і нас годуєш.
кто там пасётся как то ниже спины. я не их цитаты цитирую а конкретные видео. https://t.me/kindzadza_ua/14073

можешь оспорить что это постановка или что у него есть полномочия угрожая оружием, так себя вести?

ей ви троє ідітє обоє ко мнє, стой я тєбя узнал
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:16

detroytred
ви трохи помиляєтесь, нмд
у вимогах москви
йдеться не про суто географічні поступки, а про політичні, чи про баланс між ними
невступ до НАТО це руські вже досягли
далі буде йтися про контури демілітаризації, статус рос.мови і церкви, реабілітації кпу , януковича та медведчука, трансляцію рос.медіа по Україні.
До НАТО не відпустять навіть один Львів. Бо москва хоче й прибрати НАТО з країн балтії, включно з Польщею.
А далі вже баланс територіальних та політичних поступок, наприклад українська херсонщина , но зі статусом рос мови, чи без херсощини і т.і
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:16

  freeze написав:
  detroytred написав:*Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

Не может гражданский человек попасть в плен. Это абсурдно по определению. Лубинец как истинный член зеленой команды вероятно никогда не читал законы.
В тюрьму или на зону рф гражданский действительно может попасть. Но это согласно действующему законодательству не является отсрочкой от мобилизации.

Те, що військовополонений і полонений це різні речі, очевидно.
Те, що не є підставою для відстрочки теж.

А от потрапити в полон, стати полоненими можуть обидві категорії -- і всл, і цивільні.
detroytred
 
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