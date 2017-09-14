А от потрапити в полон, стати полоненими можуть обидві категорії -- і всл, і цивільні.
Так ключове тут «можливість мобілізації після полону». Саме в цьому контексті цьому дядьку приписують полон. А він сюди не клеїться.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:19
detroytred
Так ключове тут «можливість мобілізації після полону». Саме в цьому контексті цьому дядьку приписують полон. А він сюди не клеїться.
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:21
прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Елементарно за 2 минутьі в голову приходит схема
пришло 25 бредли , фото с геолокацией из каждой роти с личним составом на броне , через неделю повтряєм фото с геолокацией , можно продублировать звонком на мессинджер любой хоть по ватсапу ( упрощенно) с показом серийного номера бредли и сбросом геолокации того кто говорил по видеосвязи. Если потеряли в бою - то же самое фото\виедео отчет с привязкой к геолокации. Я организовьівал учет авто и брендирование авто в уклон и болт за 3-4 весь автопарк из сотни авто бьіл отфотографирован и фото\видеоотчет отправлен в болт и уклон , процедура проходит в болте и уклоне каждьій месяц. Собрать 100 таксистов за 2 дня на фото\видео сесию сложно, но возможно. Конечно не без махинций - смена номеров ТЗ для отчета не обходилось . Но и для єтого есть методьі, тот же Вин номер запросить. Вообще каждое гусенечное колесное от партнеров имеет gps трекер встроеньій штатньій ( свидетельства извесньіх кобригов) , если нет то цена вопроса установки $10. По стрелковому оружию ситуация чуть сложнее но я думаю серийньіе номера тоже должньі пристутстововать. ЗАпросить фото видео отчет с бойцами и с оружием в руках и повторить его через 3 недели не проблема , смотри пример с таксистами. Тем более таксистьі сами себе катают где хотят болеют и так далее , а солдат закреплен за какой-то локацией фронта, перевод может бьіть но он тоже всегда изветсен командованию. Если мьі теряем ротьі на поле боя и не знаем где они - я в єто не верю . Сделать запрос Отфотографировать личное оружие или оружие расчета раз в неделю - не вопрос , хоть коптером на microSD карте передавать с самьіх отдаленньіх сложньі участков куда не прийти .
Я даже бомжу если давал 10 грн , смотрел из интереса 10-15 минут как он шел за пивком
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:25
Я в курсі їх хатєлок.
Але і хремль не всемогутній))
Тому оптимальний варіант (за умов повного виграшу рфії) вимальовується такий --- фізично. Фізично Україна урізається до такого фізичного розміру, що за будь-якої своєї ідеології і т.д., не буде мати змогу нести загрозу хремлю.
Тобто:
- урізана справжня Україна
- якесь буферне утворення
- окуповані, включені до оркостану території.
Це в найгіршому варіанті. За умов програшу України.
В середньому - без буферу.
Але колещатко ще крутиться.
І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))
Британці та деми підштовхнуть.
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:26
yama
Все це є.
Німці знають долю кожного Panzer VI Tiger. А тоді не було мобілок, супутникового огляду і інтернету.
І воювали їх 1300+ звичайних, і півтисячі королівських. А не десяток-другий Леопардів 2 , як в Україні
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:26
даремно тратите час. Тут є унікали які в поточних обставинах вірять навіть у євромайдани в різних Грузіях та Білорусях
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:28
А где связь?
-- очевидно, казалось бы, что "несуны" несут то, что можно унести.
В последнем предложении -- да, легкое утрирование в стиле ЛАДа
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:31
_hunter
Тобі вище пояснили. Стрілкотня також має номери. Ну і сирілкотні нам не передавали в великих кількостях чи на великі суми. Тобто витрачати в Альпах мільярди доларів виручених зі стрілецької зброї не вийде
Всієї! Він не каже про «стрілецьку». Тобто німецький бігунець на ковбаски щольца страждає дислексією і не вмінням знайти «связь».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами
Опції
Трамп виправдовуеться перед мага-виборцями чому він взагалі займаеться українським питанням
Копалини дійсно можуть бути запорукою безпеки, хоча б на рівні ЧВК на сході та якоїсь постійної війсьуово-технічної допомоги
Після сьогоднішніх пасажів - Трампу байдуже під чиєю юрисдикціею вони будуть укр чи рос, бо з москвою плануеться мир-дружба-пепсікола. З того перекладу таке враження складається. Хоча може малося на увазі що копалини допоможуть запобігти поглинанню
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:34
"вище пояснили" -- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"?
Номера имеет -- и эти номера лет 100 уже как прекрасно делаются нечитаемыми. Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю, но сильно сомневаюсь, что со времен совка на складах что-то кардинально поменялось...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 11 лют, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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