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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255412555125561255712558>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:19

detroytred


А от потрапити в полон, стати полоненими можуть обидві категорії -- і всл, і цивільні.


Так ключове тут «можливість мобілізації після полону». Саме в цьому контексті цьому дядьку приписують полон. А він сюди не клеїться.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:21

  Wirująświatła написав:
На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах. Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт – украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина – по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше. И это тоже факт. Не догадка, а факт. Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам. КАКОГО
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может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.
прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Елементарно за 2 минутьі в голову приходит схема
пришло 25 бредли , фото с геолокацией из каждой роти с личним составом на броне , через неделю повтряєм фото с геолокацией , можно продублировать звонком на мессинджер любой хоть по ватсапу ( упрощенно) с показом серийного номера бредли и сбросом геолокации того кто говорил по видеосвязи. Если потеряли в бою - то же самое фото\виедео отчет с привязкой к геолокации. Я организовьівал учет авто и брендирование авто в уклон и болт за 3-4 весь автопарк из сотни авто бьіл отфотографирован и фото\видеоотчет отправлен в болт и уклон , процедура проходит в болте и уклоне каждьій месяц. Собрать 100 таксистов за 2 дня на фото\видео сесию сложно, но возможно. Конечно не без махинций - смена номеров ТЗ для отчета не обходилось . Но и для єтого есть методьі, тот же Вин номер запросить. Вообще каждое гусенечное колесное от партнеров имеет gps трекер встроеньій штатньій ( свидетельства извесньіх кобригов) , если нет то цена вопроса установки $10. По стрелковому оружию ситуация чуть сложнее но я думаю серийньіе номера тоже должньі пристутстововать. ЗАпросить фото видео отчет с бойцами и с оружием в руках и повторить его через 3 недели не проблема , смотри пример с таксистами. Тем более таксистьі сами себе катают где хотят болеют и так далее , а солдат закреплен за какой-то локацией фронта, перевод может бьіть но он тоже всегда изветсен командованию. Если мьі теряем ротьі на поле боя и не знаем где они - я в єто не верю . Сделать запрос Отфотографировать личное оружие или оружие расчета раз в неделю - не вопрос , хоть коптером на microSD карте передавать с самьіх отдаленньіх сложньі участков куда не прийти .
Я даже бомжу если давал 10 грн , смотрел из интереса 10-15 минут как он шел за пивком :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:25

  fox767676 написав:detroytred
ви трохи помиляєтесь, нмд
у вимогах москви
йдеться не про суто географічні поступки, а про політичні, чи про баланс між ними
невступ до НАТО це руські вже досягли
далі буде йтися про контури демілітаризації, статус рос.мови і церкви, реабілітації кпу , януковича та медведчука, трансляцію рос.медіа по Україні.
До НАТО не відпустять навіть один Львів. Бо москва хоче й прибрати НАТО з країн балтії, включно з Польщею.
А далі вже баланс територіальних та політичних поступок, наприклад укаїнська херсонщина , но зі статусом рос мови, чи без херсощини і т.і

Я в курсі їх хатєлок.

Але і хремль не всемогутній))
Тому оптимальний варіант (за умов повного виграшу рфії) вимальовується такий --- фізично. Фізично Україна урізається до такого фізичного розміру, що за будь-якої своєї ідеології і т.д., не буде мати змогу нести загрозу хремлю.
Тобто:
- урізана справжня Україна
- якесь буферне утворення
- окуповані, включені до оркостану території.

Це в найгіршому варіанті. За умов програшу України.
В середньому - без буферу.

Але колещатко ще крутиться.
І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))
Британці та деми підштовхнуть.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:26

yama
Все це є.
Німці знають долю кожного Panzer VI Tiger. А тоді не було мобілок, супутникового огляду і інтернету.
І воювали їх 1300+ звичайних, і півтисячі королівських. А не десяток-другий Леопардів 2 , як в Україні
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:26

  d44 написав:
  fler написав:, меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
Я не фокс але свою думку викажу. Коли після рпв будуть вибори і один з кандидатів кине гасла на кшталт - чи стати "єдиною другою білорусью" у склад тайожного союзу чи " незалежною банановою республікою" в 60% від кордонів 91-го (ще і приклад чечні післля двох войн приведе) то відповідь виборців вам не сподобається

даремно тратите час. Тут є унікали які в поточних обставинах вірять навіть у євромайдани в різних Грузіях та Білорусях
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але і хремль не всемогутній))
Та то не головне, головне що ніхто з заходу перевірити не наважився. Тому поки по замовчанню " всемогутний", має козири на любих перемовинах
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:28

  Hotab написав:Wirująświatła
Куйня це все.
Зараз ОСІНи підслідкоавють долю кожної одиниці західної техніки.
Знищено -
Кинуто-
Пошкоджено-

А где связь?
Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам.
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-- очевидно, казалось бы, что "несуны" несут то, что можно унести.
В последнем предложении -- да, легкое утрирование в стиле ЛАДа :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:31

_hunter



А где связь?


Тобі вище пояснили. Стрілкотня також має номери. Ну і сирілкотні нам не передавали в великих кількостях чи на великі суми. Тобто витрачати в Альпах мільярди доларів виручених зі стрілецької зброї не вийде

до половины всего оружия,



Всієї! Він не каже про «стрілецьку». Тобто німецький бігунець на ковбаски щольца страждає дислексією і не вмінням знайти «связь».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))


Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами
Опції
Трамп виправдовуеться перед мага-виборцями чому він взагалі займаеться українським питанням

Копалини дійсно можуть бути запорукою безпеки, хоча б на рівні ЧВК на сході та якоїсь постійної війсьуово-технічної допомоги

Після сьогоднішніх пасажів - Трампу байдуже під чиєю юрисдикціею вони будуть укр чи рос, бо з москвою плануеться мир-дружба-пепсікола. З того перекладу таке враження складається. Хоча може малося на увазі що копалини допоможуть запобігти поглинанню
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:34

  Hotab написав:_hunter



А где связь?


Тобі вище пояснили. Стрілкотня також має номери.

"вище пояснили" -- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"? :roll:

Номера имеет -- и эти номера лет 100 уже как прекрасно делаются нечитаемыми. Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю, но сильно сомневаюсь, что со времен совка на складах что-то кардинально поменялось...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 11 лют, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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