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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12555125561255712558>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:35

  Hotab написав:detroytred


А от потрапити в полон, стати полоненими можуть обидві категорії -- і всл, і цивільні.


Так ключове тут «можливість мобілізації після полону». Саме в цьому контексті цьому дядьку приписують полон. А він сюди не клеїться.

Та то дійсно хрєнь приписують.

Стосовно ж шизи.
Є слова цього чела:
*Про це чоловік сам розповів журналістам, стверджуючи, що у військкоматі проігнорували його слова та документи про хворобу...
"Сказали, що будеш документи показувати вже у військовій частині", — наголошує чоловік. *

Проти тверджень посадовців:
"військовозобов'язаного було направлено на військово-лікарську комісію, за підсумками якої вищезазначений громадянин був визнаний придатним до військової служби".

Згідно 402 наказу МОУ йому повинні були надати змогу принести всі доки на влк. Точніше в наказі вказано, що на проходження комісії повинна бути медкарточка і т.д.))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:36

_hunter

Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,


Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,


- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"?


Чим він більш фантастичний ніж твій?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:39

  Hotab написав:_hunter
Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,

Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,


- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"?

Чим він більш фантастичний ніж твій?[/quote]

Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła :lol:

Та ничем. Но он же прямо сходу пишет, что это просто наброски "как можно БЫЛО БЫ бороться с несунами"
  yama написав:прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 11 лют, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:41

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,


Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,

Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła :lol:

Звертайся, Андерсон
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:41

США хочуть "повісити" на ЕС

закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС

чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 11 лют, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:42

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,


Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,

Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła :lol:

Звертайся, Г.Х. Андерсон
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:42

  fox767676 написав:
  detroytred написав:І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))


Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами

Дик, питання *чому?* (не офіційне висвітлення або здогадки, а дійсно чому?) ключ до всього.

Хз.
Схиляюсь до думки, що це пил. Димова завіса.
По суті Трамп зміщує акценти.
Подивіться, вже й мови нема про рфія ворог, агресор, світовий злодій тощо.

Мова лише про суто ринкові відносини.
З яких Трамп може в будь-який момент піти за підстави -- невигідно.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:45

голова кругом піде з цими віражами від лендлізу до "Україна може прокинутися росіею одного ранку" Можливо Арестович був прравий вчора про турбо-турбулентність наступні "2-3 тиждня". буде важко зберегти спокій
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:47

  fox767676 написав:Detroyted
Ви дивились Льошу у Колі сьогодні ?
Це жах суїцидний
Антиарестович у термінах 2022

Подивіться з Латиніною, там є цікаві моменти, зокрема щодо порівняння мобілізаційних методів, і відповідь котикам про вину, про пропагандистську машину впливу USAID та як завели у війну :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 11 лют, 2025 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

У ЄС є надлишок грошей який інвестуеться у США
якщо депортувати маломаржинальних бігунців і залучити до відбодуви за їжу, то гроші відібьються
fox767676
 
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