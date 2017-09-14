А от потрапити в полон, стати полоненими можуть обидві категорії -- і всл, і цивільні.
Так ключове тут «можливість мобілізації після полону». Саме в цьому контексті цьому дядьку приписують полон. А він сюди не клеїться.
Та то дійсно хрєнь приписують.
Стосовно ж шизи. Є слова цього чела: *Про це чоловік сам розповів журналістам, стверджуючи, що у військкоматі проігнорували його слова та документи про хворобу... "Сказали, що будеш документи показувати вже у військовій частині", — наголошує чоловік. *
Проти тверджень посадовців: "військовозобов'язаного було направлено на військово-лікарську комісію, за підсумками якої вищезазначений громадянин був визнаний придатним до військової служби".
Згідно 402 наказу МОУ йому повинні були надати змогу принести всі доки на влк. Точніше в наказі вказано, що на проходження комісії повинна бути медкарточка і т.д.))
Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,
Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,
- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"?
Чим він більш фантастичний ніж твій?[/quote]
Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła
Та ничем. Но он же прямо сходу пишет, что это просто наброски "как можно БЫЛО БЫ бороться с несунами"
yama написав:прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 11 лют, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
голова кругом піде з цими віражами від лендлізу до "Україна може прокинутися росіею одного ранку" Можливо Арестович був прравий вчора про турбо-турбулентність наступні "2-3 тиждня". буде важко зберегти спокій