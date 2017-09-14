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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:39
Hotab написав:_hunter
Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,
Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,
- это про пост yama, где он написал фантастический рассказ "как все могло бы быть"?
Чим він більш фантастичний ніж твій?[/quote]
Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła
Та ничем. Но он же прямо сходу пишет, что это просто наброски "как можно БЫЛО БЫ бороться с несунами"
yama написав:
прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 11 лют, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:41
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,
Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,
Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła
Звертайся, Андерсон
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:41
США хочуть "повісити" на ЕС
закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Востаннє редагувалось Xenon
в Вів 11 лют, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:42
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Я про вашу тыловую кухню, конечно, ничего не знаю,
Тоді треба прикрити пістак і йти з опущеною головою до щольца за черговою пятихаткою.,
Спасибо за подтверждение того, что на вашей тыловой кухне все происходит ровно как в цитате от Wirująświatła
Звертайся, Г.Х. Андерсон
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 лют, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:42
fox767676 написав: detroytred написав:
І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))
Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами
Дик, питання *чому?* (не офіційне висвітлення або здогадки, а дійсно чому?) ключ до всього.
Хз.
Схиляюсь до думки, що це пил. Димова завіса.
По суті Трамп зміщує акценти.
Подивіться, вже й мови нема про рфія ворог, агресор, світовий злодій тощо.
Мова лише про суто ринкові відносини.
З яких Трамп може в будь-який момент піти за підстави -- невигідно.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:45
голова кругом піде з цими віражами від лендлізу до "Україна може прокинутися росіею одного ранку" Можливо Арестович був прравий вчора про турбо-турбулентність наступні "2-3 тиждня". буде важко зберегти спокій
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:47
Xenon написав:
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
У ЄС є надлишок грошей який інвестуеться у США
якщо депортувати маломаржинальних бігунців і залучити до відбодуви за їжу, то гроші відібьються
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:49
_Mykola_
ще один арестович і піду різати собі вени
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 11 лют, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:51
fox767676 написав:
У ЄС є надлишок грошей
Xenon написав:
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
який інвестуеться у США
якщо депортувати маломаржинальних бігунців і залучити до відбодуви за їжу, то гроші відібьються
Инвестируются, а не "сжигаются"...
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:54
_hunter написав: fox767676 написав:
У ЄС є надлишок грошей
Xenon написав:
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
який інвестуеться у США
якщо депортувати маломаржинальних бігунців і залучити до відбодуви за їжу, то гроші відібьються
Инвестируются, а не "сжигаются"...
І
Якщо не буде цього регулярного інвестування, то навіщо отой ЄС Омериці потрібен буде?))
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