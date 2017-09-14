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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:57
fox767676 написав:_Mykola_
ще один арестович і піду різати собі віна
*В этой всей херне... интересно когда Трамп, Маск и Карлсон... ПРЯМЫМ текстом озвучат ПОЛИТИЧЕСКИЙ ультиматум... а мы ПРЯМЫМ текстом отправим их... в Лондон...
Бо трошки подустали все... от е-зопа:
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:01
fox767676 написав:
що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?
Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.
Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:02
двійний ультиматиум в дії, короче
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:11
detroytred написав: fox767676 написав:_Mykola_
ще один арестович і піду різати собі віна
*В этой всей херне... интересно когда Трамп, Маск и Карлсон... ПРЯМЫМ текстом озвучат ПОЛИТИЧЕСКИЙ ультиматум... а мы ПРЯМЫМ текстом отправим их... в Лондон...
Бо трошки подустали все... от е-зопа:
- сходи ка на... выборы...
- хоть щаз... но дай гарантии...* (С)
Сейчас в Мюнхене будут прожимать Европу. Если балласт перекинуть не удастся -- как бы не до конца месяца...
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:14
andrijk777 написав: fox767676 написав:
що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?
Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.
Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.
Ленд-ліз буває різний. Якщо Леопард 1 і даром не потрібний, то САУ з дальністю 50 км і Ескалібури до них треба в необмеженій кількості. Як і ракети повітря - об_землю з дальністю 500.
Так само як критично не вистачає мінометів і мін.
Мова не йде бігти в атаку на перших леопардах. А мова про гнійний КурНР, а можливий і БелНР, і хай кацапи біжать на прикриті позиції , насичені артою і мінометами, щоб встигнути забрати оті 3 десятка сіл до перемовин
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:15
fox767676 написав:
двійний ультиматиум в дії, короче
Так.
Тільки Трамп дивиться на те, хто йому запропонує більше -- пу і Ко (брікси) чи Україна і Ко (бріти та деми).
Ми пропонуємо міфічні копалини та розвалини хремля, а Трамп хоче оті поступки в торгівлі від ЄС + закупки зброї та 5% на безпеку.
Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...
Трамп вагається)))))))))))
Бо хоче від пу і Ко поступок ще й по Арктиці. Але китайці показують дулю.
Трамп очікує, що дозріють.
Китайці очікують, що дозріє Трамп.
Бо демократи на розтяжці...
Їм і послабити Трампа вигідно, але послабити Омерику не вигідно.
Від цього і хєрь, що рівняння з багатьма гравцями не вирішується.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:16
detroytred написав:
Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...
навіь немічний ельцин пропонував Клінтону
страшно
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:21
d44 написав: ЛАД написав:
Когда-то в юности я искренне возмущался толстовской теорией о непротивлении злу насилием. С возрастом появились сомнения. Согласиться сложно, но что-то в этом есть
приблизно як по Жванецькому -з роками бажання заробити змінюється на бажання зекономити. Все в можливостях
Сомнения появились не в 70 лет, а много-много раньше и не в связи с ограничением возможностей.
И сомнения не означают, что я принял эту теорию. Не очень себе представляю, как применить её на практике, например, в случае нашей войны.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:26
fox767676 написав: detroytred написав:
Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...
навіь немічний ельцин пропонував Клінтону
страшно
Криза перевиробництва вже приводила до того, що спочатку цього жирного кабанчика вирощували, а потім пускали під ніж.
Досвід є.
Інша справа, що форма тепер може бути не збройна. А по цивілізованому))
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:38
yama написав: Wirująświatła написав:
может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.
прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Елементарно за 2 минутьі в голову приходит схема
...
З цим 100% згідний. Навіть більше - фінансову допомогу при бажанні також можна відслідковувати. Тому в "величезні крадіжки" західної допомоги не вірю.
Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є. І чим довше триватиме ця війна і триватиме допомога від США тим ця аудиторія ставатиме більша.
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