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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255612557125581255912560>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:57

  fox767676 написав:_Mykola_
ще один арестович і піду різати собі віна

*В этой всей херне... интересно когда Трамп, Маск и Карлсон... ПРЯМЫМ текстом озвучат ПОЛИТИЧЕСКИЙ ультиматум... а мы ПРЯМЫМ текстом отправим их... в Лондон...

Бо трошки подустали все... от е-зопа:

- сходи ка на... выборы...
- хоть щаз... но дай гарантии...* (С)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:01

  fox767676 написав:що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?

Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.

Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:02

двійний ультиматиум в дії, короче
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:11

  detroytred написав:
  fox767676 написав:_Mykola_
ще один арестович і піду різати собі віна

*В этой всей херне... интересно когда Трамп, Маск и Карлсон... ПРЯМЫМ текстом озвучат ПОЛИТИЧЕСКИЙ ультиматум... а мы ПРЯМЫМ текстом отправим их... в Лондон...

Бо трошки подустали все... от е-зопа:

- сходи ка на... выборы...
- хоть щаз... но дай гарантии...* (С)

Сейчас в Мюнхене будут прожимать Европу. Если балласт перекинуть не удастся -- как бы не до конца месяца...
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:14

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?

Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.

Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.

Ленд-ліз буває різний. Якщо Леопард 1 і даром не потрібний, то САУ з дальністю 50 км і Ескалібури до них треба в необмеженій кількості. Як і ракети повітря - об_землю з дальністю 500.
Так само як критично не вистачає мінометів і мін.
Мова не йде бігти в атаку на перших леопардах. А мова про гнійний КурНР, а можливий і БелНР, і хай кацапи біжать на прикриті позиції , насичені артою і мінометами, щоб встигнути забрати оті 3 десятка сіл до перемовин
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:15

  fox767676 написав:двійний ультиматиум в дії, короче

Так.
Тільки Трамп дивиться на те, хто йому запропонує більше -- пу і Ко (брікси) чи Україна і Ко (бріти та деми).
Ми пропонуємо міфічні копалини та розвалини хремля, а Трамп хоче оті поступки в торгівлі від ЄС + закупки зброї та 5% на безпеку.
Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...

Трамп вагається)))))))))))
Бо хоче від пу і Ко поступок ще й по Арктиці. Але китайці показують дулю.
Трамп очікує, що дозріють.
Китайці очікують, що дозріє Трамп.

Бо демократи на розтяжці...
Їм і послабити Трампа вигідно, але послабити Омерику не вигідно.
Від цього і хєрь, що рівняння з багатьма гравцями не вирішується.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...


навіь немічний ельцин пропонував Клінтону
страшно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:21

  d44 написав:
  ЛАД написав:Когда-то в юности я искренне возмущался толстовской теорией о непротивлении злу насилием. С возрастом появились сомнения. Согласиться сложно, но что-то в этом есть
приблизно як по Жванецькому -з роками бажання заробити змінюється на бажання зекономити. Все в можливостях

Сомнения появились не в 70 лет, а много-много раньше и не в связи с ограничением возможностей.
И сомнения не означают, что я принял эту теорию. Не очень себе представляю, как применить её на практике, например, в случае нашей войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:26

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Пу і Ко пропонує Трампу взять і падєліть Європу...


навіь немічний ельцин пропонував Клінтону
страшно

Криза перевиробництва вже приводила до того, що спочатку цього жирного кабанчика вирощували, а потім пускали під ніж.
Досвід є.
Інша справа, що форма тепер може бути не збройна. А по цивілізованому))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:38

  yama написав:
  Wirująświatła написав:может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.
прислать ревизоров и посадить на местах 3-5-10 штук не такая уж большая проблема для США , для меня даже интересно как можна давать кому-то что-то безконтрольно ? И без отчета ? В век когда у каждого есть мобилка с камерой и старлинк в каждой бригаде или адже в батальйоне, организовать чуть ли не ежедневний отчет вообще не проблема .
Елементарно за 2 минутьі в голову приходит схема
...

З цим 100% згідний. Навіть більше - фінансову допомогу при бажанні також можна відслідковувати. Тому в "величезні крадіжки" західної допомоги не вірю.

Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є. І чим довше триватиме ця війна і триватиме допомога від США тим ця аудиторія ставатиме більша.
andrijk777
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