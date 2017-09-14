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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12557125581255912560>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:41

  fox767676 написав:
  detroytred написав:І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))


Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами
Опції
Трамп виправдовуеться перед мага-виборцями чому він взагалі займаеться українським питанням

Копалини дійсно можуть бути запорукою безпеки, хоча б на рівні ЧВК на сході та якоїсь постійної війсьуово-технічної допомоги

Після сьогоднішніх пасажів - Трампу байдуже під чиєю юрисдикціею вони будуть укр чи рос, бо з москвою плануеться мир-дружба-пепсікола. З того перекладу таке враження складається. Хоча може малося на увазі що копалини допоможуть запобігти поглинанню

бо корисні копалини ода з причин цієї війни, війна за корисні копалини. Нагадую шельф Чорного моря та Азовського моря теж містить поклади нафти , з новими сучасними технологіями їх розвідка та видобування покращились. Багато війн повязані з корисними копалинами контролем маршрутів їх доставки нафто газопроводами і таке інше. Наша війна теж має такий фактор = одну з причин , не єдину . Про що я писав ще з 2014 року про шельф нафти та газу у наших морях які аналогічні тектонічно\геологічно тій же перській затоці і теоритично поклади вуглеводнів мали б бути такі ж. Ну і сланцевий газ на сході України. Тепер ще додався літій уран та інше
Востаннє редагувалось yama в Вів 11 лют, 2025 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:42

  Xenon написав:США хочуть "повісити" на ЕС

закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС

чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує

Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:44

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:США хочуть "повісити" на ЕС

закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС

чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує

Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

А если всё за счёт активов орков в ЕС?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:47

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:США хочуть "повісити" на ЕС

закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС

чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує

Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:49

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:США хочуть "повісити" на ЕС

закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС

чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)

і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує

Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.

Саме так.
Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:51

  stm написав:А если всё за счёт активов орков в ЕС?

Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами орков в США"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:52

  _hunter написав:Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.

Хантер, а чё там по местному в Германии говорят? Уже ж 3 года как, шпрехен и фензин... Расскажите что?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:53

  andrijk777 написав:
  stm написав:А если всё за счёт активов орков в ЕС?

Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами орков в США"

Верно, вот всех и собирают 10 или 14
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:54

andrijk777

Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є


У нас Хантер такий. Але без аудиторії. Та і оплата всього 500 євро.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:00

  detroytred написав:Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.

Трамп багато чого казав. Казати набагато легше ніж втілити в життя. За Гренландію і Канаду і Панаму він також "казав". І що? Де результат?
Мені здається це "казання" це просто тиск і все.
andrijk777
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