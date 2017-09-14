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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:41
fox767676 написав: detroytred написав:
І є шанс, що Трамп ще кинеться р'яно захищати "свої" активи))
Я намагаюсь зрозуміти чому раптом піднялась ця тема з копалинами
Опції
Трамп виправдовуеться перед мага-виборцями чому він взагалі займаеться українським питанням
Копалини дійсно можуть бути запорукою безпеки, хоча б на рівні ЧВК на сході та якоїсь постійної війсьуово-технічної допомоги
Після сьогоднішніх пасажів - Трампу байдуже під чиєю юрисдикціею вони будуть укр чи рос, бо з москвою плануеться мир-дружба-пепсікола. З того перекладу таке враження складається. Хоча може малося на увазі що копалини допоможуть запобігти поглинанню
бо корисні копалини ода з причин цієї війни, війна за корисні копалини. Нагадую шельф Чорного моря та Азовського моря теж містить поклади нафти , з новими сучасними технологіями їх розвідка та видобування покращились. Багато війн повязані з корисними копалинами контролем маршрутів їх доставки нафто газопроводами і таке інше. Наша війна теж має такий фактор = одну з причин , не єдину . Про що я писав ще з 2014 року про шельф нафти та газу у наших морях які аналогічні тектонічно\геологічно тій же перській затоці і теоритично поклади вуглеводнів мали б бути такі ж. Ну і сланцевий газ на сході України. Тепер ще додався літій уран та інше
Востаннє редагувалось yama
в Вів 11 лют, 2025 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:42
Xenon написав:
США хочуть "повісити" на ЕС
закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:44
andrijk777 написав: Xenon написав:
США хочуть "повісити" на ЕС
закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
А если всё за счёт активов орков в ЕС?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:47
andrijk777 написав: Xenon написав:
США хочуть "повісити" на ЕС
закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:49
_hunter написав: andrijk777 написав: Xenon написав:
США хочуть "повісити" на ЕС
закупівлю зброї в США для України,
+збільшення витрат країн НАТО у фонд нато
+фінансування України тільки за рахунок країн ЕС
+відбудова інфрастуктури і зруйнованих міст за рахунок країн ЕС
чи потягнуть все це країни ЕС? (шось дуже сумніваюсь що платникі податків в ЕС будуть цьому дуже раді)
і при цьому США хочуть отримати 500млрд долларів від копалин Україини, а ЕС хай ото все фінансує
Якщо фінансує все ЕС, то чого зброю маємо купувати в США?
Якщо відбудова за рахунок ЕС, то чого корисні копалини йдуть в США?
І т.д.
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.
Саме так.
Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:51
stm написав:
А если всё за счёт активов орков в ЕС?
Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами орков в США"
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andrijk777
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:52
_hunter написав:
Потому, что своей у Европы особо-то и нет.
Потому, что они 3 года "за банкет" платили.
Хантер, а чё там по местному в Германии говорят? Уже ж 3 года как, шпрехен и фензин... Расскажите что?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:53
andrijk777 написав: stm написав:
А если всё за счёт активов орков в ЕС?
Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами орков в США"
Верно, вот всех и собирают 10 или 14
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:54
andrijk777
Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є
У нас Хантер такий. Але без аудиторії. Та і оплата всього 500 євро.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:00
detroytred написав:
Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.
Трамп багато чого казав. Казати набагато легше ніж втілити в життя. За Гренландію і Канаду і Панаму він також "казав". І що? Де результат?
Мені здається це "казання" це просто тиск і все.
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