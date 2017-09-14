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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255612557125581255912560 ... 12562>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:53

  andrijk777 написав:
  stm написав:А если всё за счёт активов орков в ЕС?

Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами рф в США"

Верно, вот всех и собирают 10 или 14
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:54

andrijk777

Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є


У нас Хантер такий. Але без аудиторії. Та і оплата всього 500 євро.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:00

  detroytred написав:Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.

Трамп багато чого казав. Казати набагато легше ніж втілити в життя. За Гренландію і Канаду і Панаму він також "казав". І що? Де результат?
Мені здається це "казання" це просто тиск і все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:06

Нова парадигма

Тут прослуховуючи Щєліна прийшла думка,
що Трамп діючи в парадигмі протестантів та побудові нової римської імперії керується принципом про дерево, плоди приносяще.
Іншими словами паразитарні елементи, які не приносять користі в новому світі на мають мати місце.
Якщо проектувати на Україну/українців, якщо від них США/американцям нема користі, то вони США/американцям не потрібні.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:13

Активы - одно из условий подписания...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:18

  flyman написав:Тут прослуховуючи Щєліна прийшла думка,
що Трамп діючи в парадигмі протестантів та побудові нової римської імперії керується принципом про дерево, плоди приносяще.
Іншими словами паразитарні елементи, які не приносять користі в новому світі на мають мати місце.
Якщо проектувати на Україну/українців, якщо від них США/американцям нема користі, то вони США/американцям не потрібні.


makes sense
"cutting costs" - аутсорсери знають
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:20

Невгамовні форумчани))

Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:24

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Наступні 2 тижні збудження тільки зростатиме
Трамп буде будоражити суспільство подвійним ультиматумом - від надання Україні ЯЗ з носіями до сдачі цілковито під руку московського царя
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:25

Окрім цього, головніше інше -- якщо ЄС отак поступить з рф грошима, то це буде сигналом для грошей інших непорядних суб'єктів.
До того ж гроші не в ЄС, а в країнах ЄС. Кожна з яких печеться за свій інтерес. Щоб гроші були в них, а чиї - то другорядне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:25

  Успіх написав:Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁
stm
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