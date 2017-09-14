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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:53
andrijk777 написав: stm написав:
А если всё за счёт активов орков в ЕС?
Ці активи де? В ЕС. До чого тут США?
США нехай розпоряджаються "активами рф в США"
Верно, вот всех и собирают 10 или 14
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Додано: Вів 11 лют, 2025 12:54
andrijk777
Карлсон - все з ним ясно. Проплачений РФ 100%. Але своя аудиторія в нього є
У нас Хантер такий. Але без аудиторії. Та і оплата всього 500 євро.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:00
detroytred написав:
Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.
Трамп багато чого казав. Казати набагато легше ніж втілити в життя. За Гренландію і Канаду і Панаму він також "казав". І що? Де результат?
Мені здається це "казання" це просто тиск і все.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:06
Тут прослуховуючи Щєліна прийшла думка,
що Трамп діючи в парадигмі протестантів та побудові нової римської імперії керується принципом про дерево, плоди приносяще.
Іншими словами паразитарні елементи, які не приносять користі в новому світі на мають мати місце.
Якщо проектувати на Україну/українців, якщо від них США/американцям нема користі, то вони США/американцям не потрібні.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:13
Активы - одно из условий подписания...
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:18
flyman написав:
Тут прослуховуючи Щєліна прийшла думка,
що Трамп діючи в парадигмі протестантів та побудові нової римської імперії керується принципом про дерево, плоди приносяще.
Іншими словами паразитарні елементи, які не приносять користі в новому світі на мають мати місце.
Якщо проектувати на Україну/українців, якщо від них США/американцям нема користі, то вони США/американцям не потрібні.
makes sense
"cutting costs" - аутсорсери знають
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fox767676
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:20
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))
А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:24
Успіх
Наступні 2 тижні збудження тільки зростатиме
Трамп буде будоражити суспільство подвійним ультиматумом - від надання Україні ЯЗ з носіями до сдачі цілковито під руку московського царя
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fox767676
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:25
Окрім цього, головніше інше -- якщо ЄС отак поступить з рф грошима, то це буде сигналом для грошей інших непорядних суб'єктів.
До того ж гроші не в ЄС, а в країнах ЄС. Кожна з яких печеться за свій інтерес. Щоб гроші були в них, а чиї - то другорядне.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:25
Успіх написав:
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))
А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁
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stm
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