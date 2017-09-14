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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125571255812559125601256112562>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:28

Это надо поменять. Всё по Кэйнсу: перепроизводство денег и они должны остаться в тихой гавани Запада, все.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:28

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Трамп казав за сплату за вже поставлену допомогу.
А не за майбутню.

Трамп багато чого казав. Казати набагато легше ніж втілити в життя. За Гренландію і Канаду і Панаму він також "казав". І що? Де результат?
Мені здається це "казання" це просто тиск і все.

Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:31

  stm написав:Это надо поменять. Всё по Кэйнсу: перепроизводство денег и они должны остаться в тихой гавани Запада, все.

Кому треба? Що треба?
До чого тут Кейнс і тим паче якесь "перевиробництво грошей"?

Про те і мова, що в Запада не одна тільки тиха гавань ЄС. Інші гавані залюбки замінять її, візьмуть на себе її частку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
❗️Україна, по суті, погодилася передати США рідкоземельні мінерали на $500 млрд, як плату за військову допомогу, – Трамп.

▪️Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди з рф;

▪️«Можуть укласти угоду або ні. Можуть колись бути росіянами, а можуть не бути. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні, і я хочу їх повернути»;

▪️Продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь було б дурістю.


очень интересует коменты верующих что трамп всё порешает. чёрным по белому "хз закончится ли там у вас война, но 500 ярдов вы отдадите" по сути это уже экономическое разделение страны на 2 части та что должна рф, и та что должна США. остается оформить юридически.

Ехххххххх, а я якось розказував, як я зі своїм побратимом про це детально/глибоко обговорили...

Справа лише часу... хто нас візьме "танцювати"...
Самі ми, на жаль, не потанцюємо.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34

Wirująświatła
В примере с "шизофреником" freeze, скорее всего, прав. С таким подтверждённым диагнозом освобождают от армии на раз-два. Даже сегодняшние ВЛК. Знакомый (под 40) проходил ВЛК в Черкассах, у него какие-то нарушения психики, не освободили. Сказали: "Вот если бы шизофрения, разговора бы не было". И таки при нём написали "негоден" какому-то человеку с подтверждённым диагнозом, с документами. И все такие ребята стоят на учёте у психиатров, так что документы всегда есть.
И по условиям в харьковском ТЦК тоже. Не стал вчера писать, но это всё же не отель, даже 2-звёздочный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 лют, 2025 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:35

  detroytred написав:
  stm написав:Это надо поменять. Всё по Кэйнсу: перепроизводство денег и они должны остаться в тихой гавани Запада, все.

Кому треба? Що треба?
До чого тут Кейнс і тим паче якесь "перевиробництво грошей"?

Про те і мова, що в Запада не одна тільки тиха гавань ЄС. Інші гавані залюбки замінять її, візьмуть на себе її частку.

Англосаксам надо ) Матрица )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, невже USAID таки фінансував і фінанси?
Посилання з таймінгами на незручні питання інтерв'ю Арестовича з Латиніною, вже адміни видалили... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41

  Успіх написав:Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

філіпінки, а що, в тебе нема мрії?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41

_Mykola_
Николай, а объясните мне про Лучики добра. Вы постите рыжую овцу и вторую ссылку, уже через 10 минут Лучики пишут довольно большой пост какая это тема. И очень резко реагируют на моё несогласие. С какой скоростью вы бы прочитали или просмотрели обе свои ссылки? )
USAID финансирует лекарства от ВИЧ, школьное образование в отдаленных регионах, СМИ что бы не олигархи, изменения законодательства по приближению к цивилизованному миру. Поэтому, вы против таких вливаний?
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:42

Микола
*Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%.

Про це в етері Громадського радіо розповіла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, коментуючи наслідки зупинення фінансування всіх програм та проєктів Американської агенції з міжнародного розвитку на 90 днів.*

За її інформацією, 80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID.

«Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що у декого ці гранти складали просто до 100% і вони тільки за рахунок грантів і могли виживати. У когось ці гранти складали 40 — 60%, у когось — менше», — розповіла Оксана Романюк.

Вона додала, що гранти були не тільки від США, а й від ЄС, від ООН.
https://detector.media/infospace/articl ... -romanyuk/
detroytred
 
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