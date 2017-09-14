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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:28
Это надо поменять. Всё по Кэйнсу: перепроизводство денег и они должны остаться в тихой гавани Запада, все.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:28
Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:31
Кому треба? Що треба?
До чого тут Кейнс і тим паче якесь "перевиробництво грошей"?
Про те і мова, що в Запада не одна тільки тиха гавань ЄС. Інші гавані залюбки замінять її, візьмуть на себе її частку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34
За крок до перевороту думок©
Ехххххххх, а я якось розказував, як я зі своїм побратимом про це детально/глибоко обговорили...
Справа лише часу... хто нас візьме "танцювати"...
Самі ми, на жаль, не потанцюємо.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34
Wirująświatła
В примере с "шизофреником" freeze, скорее всего, прав. С таким подтверждённым диагнозом освобождают от армии на раз-два. Даже сегодняшние ВЛК. Знакомый (под 40) проходил ВЛК в Черкассах, у него какие-то нарушения психики, не освободили. Сказали: "Вот если бы шизофрения, разговора бы не было". И таки при нём написали "негоден" какому-то человеку с подтверждённым диагнозом, с документами. И все такие ребята стоят на учёте у психиатров, так что документы всегда есть.
И по условиям в харьковском ТЦК тоже. Не стал вчера писать, но это всё же не отель, даже 2-звёздочный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 лют, 2025 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:35
Англосаксам надо ) Матрица )))
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво, невже USAID таки фінансував і фінанси?
Посилання з таймінгами на незручні питання інтерв'ю Арестовича з Латиніною, вже адміни видалили...
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41
філіпінки, а що, в тебе нема мрії?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41
_Mykola_
Николай, а объясните мне про Лучики добра. Вы постите рыжую овцу и вторую ссылку, уже через 10 минут Лучики пишут довольно большой пост какая это тема. И очень резко реагируют на моё несогласие. С какой скоростью вы бы прочитали или просмотрели обе свои ссылки? )
USAID финансирует лекарства от ВИЧ, школьное образование в отдаленных регионах, СМИ что бы не олигархи, изменения законодательства по приближению к цивилизованному миру. Поэтому, вы против таких вливаний?
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:42
Микола
*Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%.
Про це в етері Громадського радіо розповіла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, коментуючи наслідки зупинення фінансування всіх програм та проєктів Американської агенції з міжнародного розвитку на 90 днів.*
За її інформацією, 80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID.
«Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що у декого ці гранти складали просто до 100% і вони тільки за рахунок грантів і могли виживати. У когось ці гранти складали 40 — 60%, у когось — менше», — розповіла Оксана Романюк.
Вона додала, що гранти були не тільки від США, а й від ЄС, від ООН.
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