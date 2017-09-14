Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 13:28
Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:31
Кому треба? Що треба?
До чого тут Кейнс і тим паче якесь "перевиробництво грошей"?
Про те і мова, що в Запада не одна тільки тиха гавань ЄС. Інші гавані залюбки замінять її, візьмуть на себе її частку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34
За крок до перевороту думок©
Ехххххххх, а я якось розказував, як я зі своїм побратимом про це детально/глибоко обговорили...
Справа лише часу... хто нас візьме "танцювати"...
Самі ми, на жаль, не потанцюємо.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:34
Wirująświatła
В примере с "шизофреником" freeze, скорее всего, прав. С таким подтверждённым диагнозом освобождают от армии на раз-два. Даже сегодняшние ВЛК. Знакомый (под 40) проходил ВЛК в Черкассах, у него какие-то нарушения психики, не освободили. Сказали: "Вот если бы шизофрения, разговора бы не было". И таки при нём написали "негоден" какому-то человеку с подтверждённым диагнозом, с документами. И все такие ребята стоят на учёте у психиатров, так что документы всегда есть.
И по условиям в харьковском ТЦК тоже. Не стал вчера писать, но это всё же не отель, даже 2-звёздочный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 лют, 2025 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:35
Англосаксам надо ) Матрица )))
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво, невже USAID таки фінансував і фінанси?
Посилання з таймінгами на незручні питання інтерв'ю Арестовича з Латиніною, вже адміни видалили...
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41
філіпінки, а що, в тебе нема мрії?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:41
_Mykola_
Николай, а объясните мне про Лучики добра. Вы постите рыжую овцу и вторую ссылку, уже через 10 минут Лучики пишут довольно большой пост какая это тема. И очень резко реагируют на моё несогласие. С какой скоростью вы бы прочитали или просмотрели обе свои ссылки? )
USAID финансирует лекарства от ВИЧ, школьное образование в отдаленных регионах, СМИ что бы не олигархи, изменения законодательства по приближению к цивилизованному миру. Поэтому, вы против таких вливаний?
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:42
Микола
*Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%.
Про це в етері Громадського радіо розповіла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, коментуючи наслідки зупинення фінансування всіх програм та проєктів Американської агенції з міжнародного розвитку на 90 днів.*
За її інформацією, 80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID.
«Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що у декого ці гранти складали просто до 100% і вони тільки за рахунок грантів і могли виживати. У когось ці гранти складали 40 — 60%, у когось — менше», — розповіла Оксана Романюк.
Вона додала, що гранти були не тільки від США, а й від ЄС, від ООН.
Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47
Очікую нульвий результат в цьому питанні. Вся допомога видавалась з якимось умовами - або це кредит або гранд або інші умови. Заднім числом ніхто умови міняти не буде.
Якщо мова йде про кредит, то не потрібно називати це "допомогою". Хай Трамп прямо називає це кредитами тоді буде зрозуміло про що він говорить.
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