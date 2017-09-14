На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах. Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт – украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина – по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше. И это тоже факт. Не догадка, а факт. Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам. КАКОГО https://t.me/tuckerrus/21259
может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.
Самое главное в этом спиче я выделил. Чётко и уверенно. И не поспоришь. Знаю - и всё тут.
detroytred написав:Микола *Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%.
А що в цьому хорошого? Пропаганда чужої країни - це майже завжди погано.
fox767676 написав:що може дати лендліз ? Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні Вашингтон зассав через ядерні погрози Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?
Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.
Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.
Ленд-ліз буває різний. Якщо Леопард 1 і даром не потрібний, то САУ з дальністю 50 км і Ескалібури до них треба в необмеженій кількості. Як і ракети повітря - об_землю з дальністю 500. Так само як критично не вистачає мінометів і мін.
міномети то не ескалібури з леопардами , могли б і в Україні щось своє клепати