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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255812559125601256112562>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:47

  detroytred написав:Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?

Очікую нульвий результат в цьому питанні. Вся допомога видавалась з якимось умовами - або це кредит або гранд або інші умови. Заднім числом ніхто умови міняти не буде.

Якщо мова йде про кредит, то не потрібно називати це "допомогою". Хай Трамп прямо називає це кредитами тоді буде зрозуміло про що він говорить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:51

  Wirująświatła написав:
На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах. Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт – украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина – по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше. И это тоже факт. Не догадка, а факт. Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам. КАКОГО
https://t.me/tuckerrus/21259

может и неправда, но отмываться Зеленскому придёться долго доказывая всем что это не так. Как вариант чёрный пиар заказали, чтобы кидок сша выглядел обоснованным и логичным.

Самое главное в этом спиче я выделил.
Чётко и уверенно. И не поспоришь.
Знаю - и всё тут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:52

  detroytred написав:Микола
*Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%.

А що в цьому хорошого? Пропаганда чужої країни - це майже завжди погано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Який результат ви очікуєте і взагалі може очікуватися від твердження Трампа, що мова з його боку про сплату Україною вже отриманої допомоги?
Яка паралель з канадами-гренландіями?

Очікую нульвий результат в цьому питанні. Вся допомога видавалась з якимось умовами - або це кредит або гранд або інші умови. Заднім числом ніхто умови міняти не буде.

Якщо мова йде про кредит, то не потрібно називати це "допомогою". Хай Трамп прямо називає це кредитами тоді буде зрозуміло про що він говорить.

Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.

Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:55

flyman

без юсейда на рекламі веселкових цінностей багато не заробиш


Нічого не поробиш, Рекламуй на собі, тоді найвища довіра.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а 24 часа в украинских часах это сколько?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:59

  ЛАД написав:Самое главное в этом спиче я выделил.
Чётко и уверенно. И не поспоришь.
Знаю - и всё тут.
у большинства жителей данной ветки точно такие же аргументы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:00

  Примат написав:а 24 часа в украинских часах это сколько?


В еще одном аяте говорится: «Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете» (Коран; 32:5).
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:00

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:що може дати лендліз ?
Він міг допомогти у 2022 розігнати нефортифіковане 200 тис рос. угрупування на Півдні
Вашингтон зассав через ядерні погрози
Війькове виробництво Захід з тих часів не запустив, запаси зменшились
Будуть ще 3 роки навчати Ф35 ?

Лендліз може бути використаний Трампом для тиску на Путіна. Це серйозний козир. - В США, на відміну від нас є розподілення влади, президент не може робити все що хоче.

Збої в США багато на зберіганні, для України хватить.

Ленд-ліз буває різний. Якщо Леопард 1 і даром не потрібний, то САУ з дальністю 50 км і Ескалібури до них треба в необмеженій кількості. Як і ракети повітря - об_землю з дальністю 500.
Так само як критично не вистачає мінометів і мін.
міномети то не ескалібури з леопардами , могли б і в Україні щось своє клепати
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:03

  Успіх написав:Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Була така пісня колись:
"Ну что сказать, ну что сказать?
Все люди желают знать, желают знать
Что будет".

Ось і гадаємо))
detroytred
 
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  #<1 ... 1255812559125601256112562>
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