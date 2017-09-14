знаю

На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах. Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт – украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина – по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше. И это тоже факт. Не догадка, а факт. Украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз – это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. А это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини – в доле.. И они знают, что я знаю. Но молчат. Никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам. КАКОГО