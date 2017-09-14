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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12559125601256112562>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:(Коран; 32:5)

ну теперь всё стало на свои места, а то как-то запутанно всё было :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:18

Для кого в світі живетЕ?©

  stm написав:
  Успіх написав:Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁

Десь так і є :wink: :D

Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...

ЩО я роблю не так?))

Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі? :mrgreen:


За крок до перевороту думок!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:29

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁

Десь так і є :wink: :D

Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...

ЩО я роблю не так?))

Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі? :mrgreen:


За крок до перевороту думок!©

Успих, в договоре финансирования строительства есть ЄДРПОУ компании, и это не Риелт. Пробуйте не есть ли компания в банкротстве. Очень непонятно мне такая задержка.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:31

  Успіх написав:Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі?

Навпаки.
Питання треба ставити "Для чого світ для нас (для мене)?"
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:32

  detroytred написав:Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.

Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.

Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:35

Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.

Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.

Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.

Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36

  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette

это за бюджетные деньги будут оплачивать?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а не дохнера ли у нас уже всех этих органов и министерств? Может распустить их всех и добавить пенсию тем, кто на минималках пытается существовать?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:40

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.

Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.

Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.

Торг - с кем и о чем?
_hunter
 
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