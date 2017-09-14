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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:12
fox767676 написав:
(Коран; 32:5)
ну теперь всё стало на свои места, а то как-то запутанно всё было
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:18
stm написав: Успіх написав:
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))
А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁
Десь так і є
Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...
ЩО я роблю не так?))
Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі?
За крок до перевороту думок!©
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:29
Успіх написав: stm написав: Успіх написав:
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))
А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁
Десь так і є
Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...
ЩО я роблю не так?))
Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі?
За крок до перевороту думок!©
Успих, в договоре финансирования строительства есть ЄДРПОУ компании, и это не Риелт. Пробуйте не есть ли компания в банкротстве. Очень непонятно мне такая задержка.
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stm
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:31
Успіх написав:
Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі?
Навпаки.
Питання треба ставити "Для чого світ для нас (для мене)?"
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detroytred
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:32
detroytred написав:
Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.
Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.
Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.
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andrijk777
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:35
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшукиНовий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette
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Xenon
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36
andrijk777 написав: detroytred написав:
Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.
Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.
Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.
Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:36
Xenon написав: Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшукиНовий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette
это за бюджетные деньги будут оплачивать?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:37
а не дохнера ли у нас уже всех этих органов и министерств? Может распустить их всех и добавить пенсию тем, кто на минималках пытается существовать?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:40
andrijk777 написав: detroytred написав:
Предметом було - мова про зроблену чи майбутню (допомогу).
Подивіться Вт 11 фев, 2025 11:42
Там про відбудову.
Відбудову в майбутньому.
Я звернув увагу, що з боку Трампа мова про зроблену допомогу, а не про майбутню на відбудову.
Ще раз. Ніхто Трампу за "зроблену допомогу"(минуле) нічого не дасть. Тільки за "майбутнє".
Все що говорить Трамп - це торг.
Торг - с кем и о чем?
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