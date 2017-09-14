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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12559125601256112562

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:41

За крок до... ©

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:[quote="5823320:Успіх
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁

Десь так і є :wink: :D

Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...

ЩО я роблю не так?))

Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі? :mrgreen:


За крок до перевороту думок!©

=====

Успих, в договоре финансирования строительства есть ЄДРПОУ компании, и это не Риелт. Пробуйте не есть ли компания в банкротстве. Очень непонятно мне такая задержка.[/quote]
=====

Нє, нє - мені ТАКИЙ крок до перевороту думок - не треба!😁
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 11 лют, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:43

  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:46

  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette

не зрозумів вони будуть ловити уилянтів чи дезертирів ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:49

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?

конкурс на вступ туди буде який ? І Вимоги як завжди вище ніж для солдата в окопі . Тобто сліпий косий - в окоп годишся ! а от у військову поліцію - ніт ! :mrgreen:
Все як із звичайною нац поліцією , для поліції - не годен, для війська аж бігом ! :evil: :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рада підтримала закупівлю російського (!) обладнання для Хмельницької АЕС: на це витратять €500 млн, — нардеп Олексій Гончаренко.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03

  detroytred написав:Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.

Значить йде лісом з "корисними копалинами України".

*але ми не знаємо про що там вони домовляються в реальності.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/10001147813321 ... Xawh4zm58m
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