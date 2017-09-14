Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:41
stm написав: Успіх написав: stm написав:
[quote="5823320:Успіх
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))
А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁
Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁
Десь так і є
Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...
ЩО я роблю не так?))
Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі?
За крок до перевороту думок!©
=====
Успих, в договоре финансирования строительства есть ЄДРПОУ компании, и это не Риелт. Пробуйте не есть ли компания в банкротстве. Очень непонятно мне такая задержка.[/quote]
=====
Нє, нє - мені ТАКИЙ крок до перевороту думок - не треба!😁
Востаннє редагувалось
Успіх
в Вів 11 лют, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:43
Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?
Letusrock
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:46
Xenon написав: Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.
https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette
не зрозумів вони будуть ловити уилянтів чи дезертирів ?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:49
Letusrock написав: Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?
конкурс на вступ туди буде який ? І Вимоги як завжди вище ніж для солдата в окопі . Тобто сліпий косий - в окоп годишся ! а от у військову поліцію - ніт !
Все як із звичайною нац поліцією , для поліції - не годен, для війська аж бігом !
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:55
Рада підтримала закупівлю російського (!) обладнання для Хмельницької АЕС: на це витратять €500 млн, — нардеп Олексій Гончаренко.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03
detroytred написав:
Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.
Значить йде лісом з "корисними копалинами України".
*але ми не знаємо про що там вони домовляються в реальності.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03
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