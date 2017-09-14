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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256012561125621256312564>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:41

За крок до... ©

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:[quote="5823320:Успіх
Капець, тільки 12:20, а ви вже настрочили 10 сторінок!😁
І так, майже, щодня!))

А можна в двох словах, що вас так кожен день збуджує?😁

Отсутствие семейных ценностей, как у Успиха 😁

Десь так і є :wink: :D

Плять, десь Успіх все встигає - і на сімейні цінності, і на 2 квартири заробити/купити, і повоювати майже 3роки...

ЩО я роблю не так?))

Або з іншого боку - для кого/для чого ви всі в цьому світі? :mrgreen:


За крок до перевороту думок!©

=====

Успих, в договоре финансирования строительства есть ЄДРПОУ компании, и это не Риелт. Пробуйте не есть ли компания в банкротстве. Очень непонятно мне такая задержка.[/quote]
=====

Нє, нє - мені ТАКИЙ крок до перевороту думок - не треба!😁
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 11 лют, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:43

  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:46

  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette

не зрозумів вони будуть ловити уилянтів чи дезертирів ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:49

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?

конкурс на вступ туди буде який ? І Вимоги як завжди вище ніж для солдата в окопі . Тобто сліпий косий - в окоп годишся ! а от у військову поліцію - ніт ! :mrgreen:
Все як із звичайною нац поліцією , для поліції - не годен, для війська аж бігом ! :evil: :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рада підтримала закупівлю російського (!) обладнання для Хмельницької АЕС: на це витратять €500 млн, — нардеп Олексій Гончаренко.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03

  detroytred написав:Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.

Значить йде лісом з "корисними копалинами України".

*але ми не знаємо про що там вони домовляються в реальності.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/10001147813321 ... Xawh4zm58m
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:10

Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:17

  jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini


Это не могло победить по определению
Вместо того чтобы максимально мобилизоваться экономически, в первые месяцы войны, когда не было дефицита людей в армии , вся сила ушла на пропаганду репараций , Крыма и создания мутных схем бронирования суши мастеров и помощников помощников. Глядя на это в свою очередь европейцы не захотели напрягаться. Один чешский Петр Павел робко предложил экономически мобилизовать бегунков - покрутили у виска , типа посягает на европейские ценности. При этом запросто могут быть бусифицировать экспотртеров с ЗП в 10 раз большими или 50 летних к.т.н
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:20

  yama написав:
  Xenon написав:
Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки

Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.

За невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень.

https://sud.ua/uk/news/publication/3229 ... e_vignette

не зрозумів вони будуть ловити уилянтів чи дезертирів ?

військових-правопорушників
flyman
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