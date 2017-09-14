Офіційно: в Україні створять військову поліцію: вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки
Новий орган отримає право затримувати військових-правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов отримувати доступ до житла.
створення загородзагонів та розстрільних трійок відклали на 2026?
конкурс на вступ туди буде який ? І Вимоги як завжди вище ніж для солдата в окопі . Тобто сліпий косий - в окоп годишся ! а от у військову поліцію - ніт ! Все як із звичайною нац поліцією , для поліції - не годен, для війська аж бігом !
Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
Это не могло победить по определению Вместо того чтобы максимально мобилизоваться экономически, в первые месяцы войны, когда не было дефицита людей в армии , вся сила ушла на пропаганду репараций , Крыма и создания мутных схем бронирования суши мастеров и помощников помощников. Глядя на это в свою очередь европейцы не захотели напрягаться. Один чешский Петр Павел робко предложил экономически мобилизовать бегунков - покрутили у виска , типа посягает на европейские ценности. При этом запросто могут быть бусифицировать экспотртеров с ЗП в 10 раз большими или 50 летних к.т.н
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 15:20, всього редагувалось 1 раз.